Фонд помощи арестованным бизнесменам выработает механизм страхования при невозврате залога

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Единый залоговый фонд по оказанию помощи арестованным предпринимателям выработает механизм страхования ответственности в случае невозврата залога предпринимателем. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию фонда, общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску фонда.

"Для того, чтобы снизить риски, мы сейчас прорабатываем вопросы по страхованию ответственности в случае невозврата. Как сказал Ерлан Касенов (адвокат, член совета фонда - прим. ТАСС), ситуация с теми, кто залоговые фонды обманывают и убегают, она нехорошая по всему миру. Как правило, этого старается никто не делать. И для европейцев, и для американцев обмануть залоговый фонд - это не очень хорошая история, там человека разыскивают детективы, и так далее. У нас пока такого опыта нет. Если, не дай Бог, произойдет, научимся, найдем", - сказал он.

По словам Хуруджи, в большинстве случаев для бизнесменов важно сохранить свою деловую репутацию в предпринимательской среде, что снижает риски невозвратности. По условиям договора о внесении фондом залоговой суммы, в случае, если предприниматель, отпущенный под залог, скроется, информация об этом будет вынесена в публичное пространство.

Кроме того, выносить решение о внесении залога будет экспертный совет. Он будет тщательно анализировать деятельность предпринимателя, что поможет отсечь недобросовестных бизнесменов.

О фонде

Единый залоговый фонд по оказанию помощи арестованным предпринимателям начнет работу 5 сентября. Фонд, в частности, выступит помощником для родственников задержанных бизнесменов, которые не могут внести всю залоговую сумму, а также будет аккумулировать средства различных людей для внесения залога за конкретного человека. Руководителем проекта является Александр Хуруджи. Ранее о создании такого фонда заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Предполагаемый объем единого залогового фонда должен составить около 1 млрд рублей, фонд будет функционировать как некоммерческая организация. Эту сумму планируется аккумулировать до конца года.