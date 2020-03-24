Бизнесмены и психологи рассказали о новых путях развития в условиях пандемии

Пока правительство РФ разрабатывает и вводит меры поддержки, опрошенные ТАСС предприниматели отмечают, что сложившиеся ситуация уже начала влиять на бизнес. Некоторые воспринимают сложившееся как вызов и ищут новые пути развития.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнесмены и психологи рассказали ТАСС, как психологически справиться с паникой и сложностями в бизнесе в условиях распространения коронавируса.

Сооснователь агрегатора кейтеринговых компаний и ресторанов CaterMe Владимир Батищев рассказал ТАСС, что у них отменились все запланированные крупные мероприятия на фоне пандемии, а поток новых заявок упал примерно в три раза.

"Было проведено совещание со всеми сотрудниками о текущем положении дел, чтобы всей командой искать новые возможности и точки роста в текущей ситуации. Необходимо крайне быстро уменьшить последствия и исключить возможность кассовых разрывов, задержек зарплат и сокращений", - сказал он.

Сам он признает, что текущая ситуация влияет на эмоциональное состояние, но считает происходящее скорее мотивом для действий. По словам Батищева, он старается двигаться еще быстрей и сдаваться не собирается.

Похожее отношение к ситуации и у сыровара Олега Сироты. В комментарии ТАСС он отметил, что обстановка в его коллективе здоровая. Вопросы увольнений или сокращений, говорит он, не поднимаются, так как пищевое производство сейчас даже более востребовано.

"Мы понимаем, что нельзя останавливаться. У нас паники нет, даже усиление ответственности за тех людей, кого кормит наша сыроварня", - пояснил он.

По его словам, были опасения, что выпущенного сыра не хватит из-за усилившегося спроса, но ажиотаж уже прошел, и производство работает в спокойном режиме. Кроме того, компания до сих пор обсуждает возможные варианты выхода из ситуации, если некоторые точки закроются.

"Работа кипит, у нас жесткий напряженный график. Предприниматель должен предпринимать, не опускать руки и искать варианты решения. Мы с прошлой недели думаем, как усиливать производство. Ввели доставку на случай, если будет введен карантин, и отрабатываем ее, ищем средства на лизинг автомобилей для развоза продукции", - рассказал он.

Сирота отметил, однако, что есть сложности с покупкой масок для сотрудников: он планировал закупить и раздать маски персоналу, но не смог найти их в свободной продаже.

Меньше эмоций: надо бороться за себя и сотрудников

Другие предприниматели говорят о том, что их сотрудники боятся вынужденного закрытия предприятий и просят по возможности не допустить этого. Так, Анастасия Шмакова, одна из собственниц сети барбершопов "Щегол", сообщила ТАСС, что их персонал получает процент от оказанной услуги, и закрытие заведений из-за пандемии может напрямую ударить по их доходу.

"У кого-то дети, у кого-то родители, ипотеки, кредиты и так далее. Обязательства с них никто не снимал. Закрываться мы не планируем, в первую очередь, из-за них, чтобы мастера могли заработать на свою жизнь. При текущей загрузке мы держимся, но с большим трудом", - рассказывает она.

Основной проблемой Шмакова называет вопрос аренды и налогов, которые необходимо заплатить в марте. По ее словам, барбершопы арендуют площадки и у муниципальных служб, и у коммерческих предприятий: и те, и другие пока никаких "каникул" или послаблений не дают.

При этом меры защиты работников и клиентов от распространения коронавируса в их заведениях максимально усилены, а администраторы и сама Шмакова постоянно поддерживают связь с сотрудниками и ежедневно проверяют обстановку в каждом филиале. В целом, они стараются подходить к ситуации профессионально - не поддаваться панике. При необходимости, по ее словам, здоровые сотрудники продолжат работать с клиентами на дому. Главное - не потерять сотрудников и клиентов, подчеркивает она.

Важность профессионального подхода "без эмоций" выделил и основатель Baon Илья Ярошенко. Он сообщил ТАСС, что перевод и настройка всех ресурсов для удаленной работы сотрудников занимает время, в то время как сотрудников "обрабатывают" в социальных сетях и медиа.

"Радостного, конечно, мало. Сложившаяся ситуация для моего бизнеса - [время] для серьезных, иногда радикальных действий. А как иначе? Только так и могли выживать в прошлые три кризиса. Оптимизм? Вряд ли найдется хоть один повод для него. Наверное, лучше меньше думать, меньше эмоций, и просто хладнокровно действовать. Переговоры, переговоры, переговоры...", - сказал он.

Говорить с сотрудниками

Практически все бизнесмены в текущей ситуации стараются вести постоянный диалог с теми, кто поддерживает работу предприятия - со своими сотрудниками.

Отельер и руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов в комментарии ТАСС отметил, что в их коллективе ситуация "нервозная" уже около недели, хотя они уже и начали адаптироваться к этому стрессу.