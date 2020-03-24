Бизнесмены и психологи рассказали о новых путях развития в условиях пандемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнесмены и психологи рассказали ТАСС, как психологически справиться с паникой и сложностями в бизнесе в условиях распространения коронавируса.
Нет времени на панику
Пока правительство РФ разрабатывает и вводит меры поддержки, опрошенные ТАСС предприниматели отмечают, что сложившиеся ситуация уже начала влиять на бизнес. Некоторые воспринимают сложившееся как вызов и ищут новые пути развития.
Сооснователь агрегатора кейтеринговых компаний и ресторанов CaterMe Владимир Батищев рассказал ТАСС, что у них отменились все запланированные крупные мероприятия на фоне пандемии, а поток новых заявок упал примерно в три раза.
"Было проведено совещание со всеми сотрудниками о текущем положении дел, чтобы всей командой искать новые возможности и точки роста в текущей ситуации. Необходимо крайне быстро уменьшить последствия и исключить возможность кассовых разрывов, задержек зарплат и сокращений", - сказал он.
Сам он признает, что текущая ситуация влияет на эмоциональное состояние, но считает происходящее скорее мотивом для действий. По словам Батищева, он старается двигаться еще быстрей и сдаваться не собирается.
Похожее отношение к ситуации и у сыровара Олега Сироты. В комментарии ТАСС он отметил, что обстановка в его коллективе здоровая. Вопросы увольнений или сокращений, говорит он, не поднимаются, так как пищевое производство сейчас даже более востребовано.
"Мы понимаем, что нельзя останавливаться. У нас паники нет, даже усиление ответственности за тех людей, кого кормит наша сыроварня", - пояснил он.
По его словам, были опасения, что выпущенного сыра не хватит из-за усилившегося спроса, но ажиотаж уже прошел, и производство работает в спокойном режиме. Кроме того, компания до сих пор обсуждает возможные варианты выхода из ситуации, если некоторые точки закроются.
"Работа кипит, у нас жесткий напряженный график. Предприниматель должен предпринимать, не опускать руки и искать варианты решения. Мы с прошлой недели думаем, как усиливать производство. Ввели доставку на случай, если будет введен карантин, и отрабатываем ее, ищем средства на лизинг автомобилей для развоза продукции", - рассказал он.
Сирота отметил, однако, что есть сложности с покупкой масок для сотрудников: он планировал закупить и раздать маски персоналу, но не смог найти их в свободной продаже.
Меньше эмоций: надо бороться за себя и сотрудников
Другие предприниматели говорят о том, что их сотрудники боятся вынужденного закрытия предприятий и просят по возможности не допустить этого. Так, Анастасия Шмакова, одна из собственниц сети барбершопов "Щегол", сообщила ТАСС, что их персонал получает процент от оказанной услуги, и закрытие заведений из-за пандемии может напрямую ударить по их доходу.
"У кого-то дети, у кого-то родители, ипотеки, кредиты и так далее. Обязательства с них никто не снимал. Закрываться мы не планируем, в первую очередь, из-за них, чтобы мастера могли заработать на свою жизнь. При текущей загрузке мы держимся, но с большим трудом", - рассказывает она.
Основной проблемой Шмакова называет вопрос аренды и налогов, которые необходимо заплатить в марте. По ее словам, барбершопы арендуют площадки и у муниципальных служб, и у коммерческих предприятий: и те, и другие пока никаких "каникул" или послаблений не дают.
При этом меры защиты работников и клиентов от распространения коронавируса в их заведениях максимально усилены, а администраторы и сама Шмакова постоянно поддерживают связь с сотрудниками и ежедневно проверяют обстановку в каждом филиале. В целом, они стараются подходить к ситуации профессионально - не поддаваться панике. При необходимости, по ее словам, здоровые сотрудники продолжат работать с клиентами на дому. Главное - не потерять сотрудников и клиентов, подчеркивает она.
Важность профессионального подхода "без эмоций" выделил и основатель Baon Илья Ярошенко. Он сообщил ТАСС, что перевод и настройка всех ресурсов для удаленной работы сотрудников занимает время, в то время как сотрудников "обрабатывают" в социальных сетях и медиа.
"Радостного, конечно, мало. Сложившаяся ситуация для моего бизнеса - [время] для серьезных, иногда радикальных действий. А как иначе? Только так и могли выживать в прошлые три кризиса. Оптимизм? Вряд ли найдется хоть один повод для него. Наверное, лучше меньше думать, меньше эмоций, и просто хладнокровно действовать. Переговоры, переговоры, переговоры...", - сказал он.
Говорить с сотрудниками
Практически все бизнесмены в текущей ситуации стараются вести постоянный диалог с теми, кто поддерживает работу предприятия - со своими сотрудниками.
Отельер и руководитель управляющей компании HotConsulting Роман Сабиржанов в комментарии ТАСС отметил, что в их коллективе ситуация "нервозная" уже около недели, хотя они уже и начали адаптироваться к этому стрессу.
"Мы работаем с сотрудниками, им сейчас, прежде всего, нужна психологическая помощь. Сейчас тот самый период, когда нужно и можно наладить взаимоотношения с каждым сотрудником, познакомиться лично", - рассказал он.
Он пояснил, что его компания старается занять чем-то сотрудников, у которых мало задач на работе из-за снижения количества клиентов. Как считает Сабиржанов, когда человек занят, у него нет времени на то, чтобы расстраиваться.
"Сотрудники боятся не увольнений, а того, что предприятие не сможет зарабатывать деньги. На себе эмоционального упадка я не ощущаю. Для меня это уже третий кризис: я пережил 2008, 2014-2015 годы и вот 2020 год. Поэтому я понимаю, как себя вести в такое кризисное время. Главное не паниковать и максимально подключать все человеческие ресурсы - и физические, и эмоциональные для того, чтобы сохранить то, что есть - команду и бизнес", - рассказал он.
В то же время, некоторые работодатели в текущей ситуации сокращают часы своих сотрудников и ждут поддержки от государства. Так, руководитель частного музея чак-чака в Казани Дмитрий Полосин рассказал ТАСС, что музей сократил время работы некоторых сотрудников, а еще часть отправили в отпуска.
"Падение посещаемости в марте - процентов 95. У нас были расписаны группы, все дни забиты, а потом - "бах", и никого. Но паники у нас нет", - сказал он.
Главное, чего опасается Полосин, то, что ситуация с коронавирусом может затянуться на два месяца, и тогда без помощи государства музею придется очень тяжело.
О подобных мерах рассказал и владелец ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов. По его словам, в их заведениях выручка упала на 80%, а арендные платежи, налоги и зарплаты пока приходится выплачивать без помощи государства.
"Настроение такое: люди не знают, что будет завтра, они не уверены в завтрашнем дне. Потому что дотаций, субсидий нет, а все полностью надо платить. Мы стараемся, чтобы люди какие-то деньги все равно получали: пытаемся сокращать количество часов, чтобы они меньше работали и меньше получали, но все-таки получали", - рассказал он ТАСС.
Советы психологов
Психологи, со своей стороны, советуют сосредоточиться на текущих планах и задачах. Коуч и эксперт в области управления финансами Мария Карева в комментарии ТАСС отметила, что в текущей ситуации важно задаться вопросом, "можешь ли ты на это повлиять?".
"Если человек не может повлиять на увеличение или уменьшение количества больных, то по какому поводу паниковать сейчас? Что будет эффективного от паники? Во внешней среде случилось форс-мажорное обстоятельство. Надо внутри своего коллектива или хотя бы внутри своей собственной головы признать их. Изменить обстоятельства невозможно - за ними придется как-то следовать", - говорит она.
За признанием следует разработать "антикризисную программу" и начать двигаться по ней: понять, что можно сделать, как соответствовать требованиям правительства, по возможности иначе организовать рабочую деятельность.
Не видит панических настроений среди своих клиентов и психолог Татьяна Семенко, работающая с женщинами-предпринимателями. По ее словам, некоторые опасаются, что начнут или уже начали срываться сделки с партнерами по бизнесу. Однако, пока предприниматели держат ситуацию с партнерами и сотрудниками под контролем, так как большая часть из них по своей природе лидеры.
"Никто [из моих клиентов] не сказал, что у них все запаниковали и стали хуже работать. В основном люди воспринимают ситуацию спокойно и адекватно. Главное останется внутри человека - знания, умения, навыки. Поэтому он может либо восстановить свой бизнес, либо начать развиваться в другом направлении. Главное - в голове", - говорит она, отмечая, что основное умение предпринимателя - зарабатывать деньги.
В отношениях с сотрудниками она посоветовала оперировать фактами, избегая как отрицания ситуации, так и паники.
Меры правительства
Между тем, правительство Москвы уже расширило меры поддержки бизнеса столицы. Теперь, позвонив на горячую линию правительства Москвы, наряду с консультациями по правовым вопросам, предприниматели могут получить и психологическую поддержку.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития РФ представить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет оптимизации мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Также премьер указал Минэкономразвития совместно с Банком России с учетом принятых ЦБ мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора проработать параметры субсидирования кредитными организациями процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (или части процентов) при условии предоставления отсрочки основного долга по таким кредитам. Срок исполнения поручения - 26 марта 2020 года.
О ситуации с коронавирусом
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.