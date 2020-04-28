Минеева сообщила о росте отраслевых объединений бизнеса в условиях пандемии

В качестве примера бизнес-омбудсмен привела объединения, возникшие в индустрии красоты, среди логистических предприятий, торговых центров и зоопарков. Она отметила, что введенные из-за распространения коронавируса ограничения также "подсветили" перспективы в ряде индустрий: в медицине, образовании и высокотехнологичных отраслях.

"Единственный плюс, который я вижу в этом (пандемии - прим. ТАСС), - это то, что начали создаваться именно отраслевые профессиональные сообщества, бизнес-объединения. Каждый день мы проводим по несколько отраслевых групп с участниками рынка, и я понимаю, что объединились сейчас все", - сказала она в ходе онлайн-форума по цифровым трендам во время пандемии Forum.Digital.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к росту отраслевых объединений и "подсветила" перспективы в образовании, медицине и диджитал-сфере. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Минеева напомнила, что власти Москвы в условиях пандемии, когда предприятия вынуждены были временно закрыться, предложили кредитную поддержку и налоговые льготы.

"В 80% бизнес услышан [властями столицы], и мы это видим в нормативно-правовых документах, что не может не радовать. Но сейчас пора уже все открывать", - резюмировала она.

Ситуация в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В соответствии с ним расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Это кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на оплату процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для покрытия текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.