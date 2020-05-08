Совкомбанк присоединился к московской программе снижения ставок по кредитам для бизнеса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Совкомбанк подтвердил участие в московской программе субсидирования банков, предусматривающей снижение ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

"Совкомбанк подтвердил свое участие в программе субсидирования кредитных организаций для предоставления займов предпринимателям на выгодных условиях", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что соглашение между Совкомбанком и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы подписано в рамках программы субсидирования льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы.

"Программа вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденный правительством Москвы. Соответствующее постановление мэр столицы Сергей Собянин подписал 15 апреля. Банки - участники программы получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки по новым кредитам", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Совкомбанк ранее вошел в число 12 кредитных организаций, выбранных правительством Москвы для предоставления предпринимателям льготных займов, критерием отбора банков стали их высокие кредитные рейтинги.

"Мы рады участвовать в программе правительства Москвы и помогать столичным предпринимателям. Это важный регион для Совкомбанка - наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу здесь превышает 25 миллиардов рублей. Наши клиенты заинтересованы в такой поддержке, и я уверен, что выделенные средства помогут им сохранить свой бизнес и ресурсы для возвращения к полноценной работе", - цитирует пресс-служба председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.