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В Омске намерены в срок построить детсад, из-за которого министр получил предостережение

На строительной площадке в два раза увеличили число рабочих

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Строительство детского сада в Омске, из-за срыва сроков строительства которого накануне Генеральная прокуратура объявила предостережение министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антону Заеву, будет завершено в срок, сообщила в четверг пресс-служба омского Минстроя со ссылкой на министра. Для этого на объекте увеличено количество рабочих.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в среду в ходе визита в Омск объявил предостережения министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антону Заеву и министру природных ресурсов и экологии региона Илье Лобову за срыв сроков строительства детсада в Омске по нацпроекту "Демография" и разработки проектно-сметной документации для рекультивации городских свалок по нацпроекту "Экология".

"Количество рабочих на строительной площадке увеличилось в два раза - с 30 до 60 человек. Планируется задействовать дополнительные кадры, чтобы увеличить темпы строительства. По отдельным видам работ уже сегодня готовность достигает 90-98% <…> Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены к 20 августа", - цитирует пресс-служба Заева.

Министр отметил, что омский Минстрой проводит работу с подрядчиком - ООО "ИКТ-Транс" и компанией "Стройцентр-Иркутск", которая осуществляет строительный контроль. "На 21 июля работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ на два месяца, - рассказал Заев. - Подрядчик был оштрафован на 120,5 тыс. рублей за нарушение правил производства строительно-монтажных работ. ООО "Стройцентр-Иркутск" также было оштрафовано на 20 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению строительного контроля".

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