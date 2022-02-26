Два крупнейших города Хакасии планируют включить в нацпроект "Чистый воздух"

ТАСС, 26 февраля. Абакан и Черногорск, два крупнейших города Хакасии, планируют включить в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух") в июне этого года. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектного офиса федпроекта "Чистый воздух" Максим Корольков.

В феврале власти республики заявили, что планируют добиваться включения Абакана и Черногорска в список городов, где реализуется федеральный проект.

"Власти Хакасии неоднократно обращались [с заявлением о включении в проект]. Здесь важна не заявка, а важно то, что эти города соответствуют всем тем требованиям, которых достаточно, чтобы на них распространилась территория квотирования выбросов. В июне этого года выйдет распоряжение правительства с перечнем городов (включенных в федеральный проект - прим. ТАСС)", - сообщил Корольков, добавив, что также в этот список попадает и Минусинск, город в 17 км от Абакана, но находящийся на территории Красноярского края.

По его словам, мероприятия по улучшению экологической ситуации в новых городах - участниках проекта, начнутся уже в 2022 году.

Абакан - столица и крупнейший город в Хакасии, в нем проживают около 190 тыс. человек. На территории города находится Абаканская ТЭЦ, работающая на угле. Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, где проживают более 75 тыс. человек. Находится в 16 км от Абакана. На территории городского округа расположены угледобывающие предприятия. В феврале в двух этих городах неоднократно вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба".

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны. В них должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.