Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28% с 2019 года

По словам вице-премьера, за весь период реализации нацпроекта "Культура" в России открыли 1 060 новых модельных библиотек и пространств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Посещаемость библиотек в России увеличилась на 28% с момента запуска национального проекта "Культура" в 2019 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии четырех модельных библиотек на Международной выставке-форуме "Россия".

"С момента, когда стартовал национальный проект "Культура", уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28% в среднем. Вообще, это отдельные регионы страны, где эти пространства преобразились, [там] значительно более высокие показатели", - сказала она.

По ее словам, за весь период реализации нацпроекта в России открыли 1 060 новых модельных библиотек и пространств. "Следующий год также позволит нам открыть еще 146 таких объектов", - уточнила она.

Вице-премьер отметила, что ежегодно на обновление книжных фондов в РФ направляют 500 млн рублей.

"2024 год объявлен Годом семьи, наши с вами библиотечные пространства должны стать еще и местом общения, местом образования, местом, где мы можем обсудить самые чувствительные проблемы, которые важны для нашей страны, и наши с вами традиционные духовно-нравственные ценности, наши отношения к многопоколенной семье, к династии. Библиотеки могут быть тем местом притяжения, где это можно с большим успехом сделать", - добавила Голикова.