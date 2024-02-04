В России восстановили более 100 тыс. км дорог по нацпроекту с 2018 года

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов отметил, что общий объем финансирования в период с 2024 года по 2028 год составит 15,7 трлн рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объем построенных или отремонтированных дорог в России по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2018 года превысил 100 тыс. км. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

"В период с 2018 по 2023 год отремонтировано и построено по нацпроекту более 100 тыс. км дорог. Рекордный показатель. Это федеральные, региональные, местные дороги. <...> За рекордные три года, мы сегодня уже говорили, построена дорога Москва - Казань. 810 км нового строительства", - заявил Цыденов.

Он добавил, что согласно утвержденному пятилетнему плану дорожной деятельности, общий объем финансирования в период с 2024 года по 2028 год составит 15,7 трлн рублей на приведение дорог в нормативное состояние. В результате работы, по его словам, уже повысилась и безопасность дорог. Количество ДТП с 2018 года по 2023 год снизилось на 23%.

"Также в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" у нас идет программа модернизации общественного транспорта. Президент на это отдельно уделяет внимание. С 2021 по 2023 год за счет всех мер государственной поддержки более 7 тыс. транспортных средств - автобусов, троллейбусов, трамваев - обновлены. А на текущий 2024 год у нас планируется больше, чем за три предыдущих года объем обновления транспортных средств именно общественного транспорта", - отметил председатель комиссии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.