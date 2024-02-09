Работы по подключению севера Чукотки к быстрому интернету завершат в 2026 году

ТАСС, 9 февраля. Работы по подключению удаленных населенных пунктов на севере Чукотки - Певека и Билибино к магистральным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) из других регионов будут завершены до конца 2026 года. Это позволит улучшить качество и скорость передачи данных, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Совместно с операторами связи Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа прорабатывает возможные меры по подключению населенных пунктов Певек и Билибино Чукотского автономного округа к ВОЛС с соседними регионами с возможностью создания межрегионального кольца. Сроки реализации данных проектов составят 2-3 года, до конца 2026 года", - сообщили в правительстве округа.

В настоящий момент, все операторы связи в Певеке и Билибино услуги доступа к сети Интернет оказывают с использованием спутниковых каналов связи, что накладывает определенные ограничения.

В начале февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Чукотского автономного округа обеспечить доступность интернета в Певеке. Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Певек - самый северный город России, Билибино находится за Полярным кругом. Добраться до этих населенных пунктов можно только по воздуху.