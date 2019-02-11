Нацпроект по развитию экспорта учитывает поддержку 320 программ конкурентоспособности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает заключение до конца 2024 года 320 соглашений о поддержке программ конкурентоспособности в промышленности. Об этом говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В материалах отмечается, что на текущий момент такие соглашения еще не заключались.

В 2019 году планируется заключить большую часть соглашений - 250. В 2021 году их число увеличится до 300.

В целом национальный проект по развитию экспорта рассчитан на шесть лет, до конца 2024 года.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, правительство будет проводить оценку международной конкурентоспособности крупных системообразующих предприятий, а регионы будут оценивать экспортные возможности малого и среднего бизнеса. По сути это означает перевод всей экспортоориентированной промышленности на проектный подход, со счетными показателями эффективности, отмечал министр. По словам заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, компании, которые согласуют и будут реализовывать данные программы, получат бюджетное софинансирование.