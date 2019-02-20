Путин: первые итоги работы по реализации нацпроектов будут подведены в начале 2020 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне уже в 2019 году должны почувствовать улучшение жизни в результате реализации нацпроектов, а первые итоги работы по ним будут подведены уже в 2020 году.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти", - сказал он.

Путин отметил, что власти РФ в настоящее время "благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам" имеют возможность "направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные для нашей страны финансовые ресурсы".

"Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан, всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей", - подчеркнул глава государства.

Ранее правительство России опубликовало на своем сайте информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года.