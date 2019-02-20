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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Путин: первые итоги работы по реализации нацпроектов будут подведены в начале 2020 года

Путин указал на возможности властей "направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные для нашей страны финансовые ресурсы"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне уже в 2019 году должны почувствовать улучшение жизни в результате реализации нацпроектов, а первые итоги работы по ним будут подведены уже в 2020 году.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти", - сказал он.

Путин отметил, что власти РФ в настоящее время "благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам" имеют возможность "направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные для нашей страны финансовые ресурсы".

"Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан, всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей", - подчеркнул глава государства.

Ранее правительство России опубликовало на своем сайте информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года.

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Национальные проекты в рамках майского указа 2018 года. Главное

Ключевые направления стратегического развития страны были установлены указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Документ определил двенадцать приоритетных тем: "Цифровая экономика", "Экология", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Образование", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", "Здравоохранение", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Наука".

Работа над этими нацпроектами направлена "на обеспечение прорывного научно-технологического и социально- экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека", подчеркнули в правительстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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