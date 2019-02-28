На край земли за 4G. Как запускали быстрый интернет на Курилах

С. КРАБОЗАВОДСКОЕ /Сахалинская область/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Казаченко/. Интернет для жителей Курильских островов стал быстрее и дешевле в разы после состоявшегося недавно запуска "Ростелекомом" новой подводной оптоволоконной линии связи. На смену медленному и дорогому спутниковому интернету пришла нормальная по современным меркам скорость загрузки - порядка 100 Мбит/с.

Строительство линии заняло почти два года и обошлось в 3,3 млрд рублей. Она потянулась по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан), обеспечив недорогой и быстрый интернет для жителей населенных пунктов островов Южно-Курильского района. Большая часть линии была проложена по дну Охотского моря.

Чтобы понять, как изменилась жизнь на Курилах с запуском скоростного интернета, корреспондент ТАСС отправилась на острова.

Долгий путь

Дорога на остров Шикотан из Москвы состоит из нескольких частей. Сначала надо лететь на самолете целых восемь часов до Южно-Сахалинска. Из-за перевода времени еще восемь часов жизни просто куда-то пропадает - к этому довольно сложно адаптироваться.

Из Южно-Сахалинска долететь на самолете напрямую до Шикотана не выйдет: на острове нет взлетно-посадочной полосы. Местные жители считают транспортную изоляцию одной из главных проблем острова: до Шикотана можно добраться либо на корабле (который ходит довольно редко), либо на вертолете (эта опция доступна не всегда - все очень зависит от погодных условий). Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообещал, что власти РФ изучат возможность строительства на острове небольшой взлетно-посадочной полосы. Но пока не ясно, получится ли реализовать эту идею - нужно найти подходящую для этого площадку на довольно холмистом острове, а также подобрать соответствующие самолеты.

После полуторачасового перелета Южно-Курильска мы пересели на вертолет, и спустя еще примерно полчаса приземлились на острове Шикотан. Когда выключаешь авиа-режим на смартфоне, он сразу подключается к 4G-сети. Как рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, готовясь к запуску ВОЛС, операторы связи модернизировали свою инфраструктуру на острове, чтобы обеспечить шикотанцев современной связью.

В ногу со временем

На Шикотане быстрый и недорогой интернет появился недавно, но уже стал жизненно необходимым.

Цифровая экономика стала реальностью для жителей Курил еще до того, как появился высокоскоростной недорогой интернет. После запуска оптоволоконной линии связи развитие цифровых проектов в регионе ускорится, полагает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. По его словам, цель проекта - устранение цифрового неравенства на Курилах. "Раньше интернет был спутниковый, он был дороже на порядки и не было таких скоростей, такого качества невозможно было купить ни за какие деньги", - поясняет министр.

Врачи местной поликлиники работали с единой медицинской системой Сахалинской области, заполняя таблички данными о пациентах, еще тогда, когда быстрого интернета не было. После его появления это стало делать гораздо быстрее и проще - теперь не приходится ждать долго, пока вся информация загрузится. Рентгеновские снимки пациентов оперативно подгружаются в единый архив, а в местной больнице уже проводят консультации пациентов с врачами в режиме онлайн, а также планерки - врачи поликлиники на Шикотане решают рабочие вопросы, выходя на связь с коллегами с Сахалина.

Запуск подводной оптоволоконной линии связи открыл новые возможности и для шикотанских школьников. "Теперь у учеников появилась возможность в онлайн-режиме проходить различные курсы, смотреть обучающие видео в хорошем качестве и участвовать в конкурсах в интернете. А нам, учителям, стало проще заполнять электронные журналы", - рассказывает учитель информатики.

Ставшие своими

Переехавших на Шикотан из других уголков России немало. "Люди стали сюда ехать, специалисты приезжают - учителя, врачи. Всем дают жилье, всем дают около миллиона рублей подъемных", - рассказывает Иванов.

Женщина - врач местной поликлиники - переехала на Шикотан три года назад из Новосибирска одна, оставив взрослого сына. На острове она встретила любовь и строит свой дом. Другой пример - санитар, переехавший на остров вместе с семьей и получивший двухкомнатную квартиру.

В планах властей - создание транспортной инфраструктуры, строительство на Шикотане детских садов, больниц и спортивных учреждений, а также нового жилья - в рамках реновации. Дороги на острове пока только грунтовые, заасфальтировать их обещают уже в скором времени. Иванов вспоминает, что в свое время за асфальт его благодарили женщины, живущие на соседнем острове Итуруп.

"Они сказали, что теперь могут на работу ходить на каблуках, а до этого только в сапогах. Надеюсь, что через год, полтора максимум на Шикотане будет то же самое - женщины смогут не только в Доме культуры на каблуках ходить, но и по улицам, по заасфальтированным тротуарам. Я уверен, что так и будет", - отмечает он.

Увидеть и остаться

Быстрый интернет на Курилах станет драйвером для развития туризма: посмотрев на пейзажи острова в онлайне, люди захотят увидеть их своими глазами, считает Осеевский.

Для местных жителей красоты острова - неотъемлемый фон их жизни. Из окна кабинета терапевта видно сопки вдалеке - такой вид в гостинице назывался бы Mountain View. "Ко мне приходят пациенты, ложатся на кушетку, говорят, что у меня из окна кабинета открывается прекрасный вид. А я, бывает, и не успеваю смотреть в окно", - рассказывает хозяйка кабинета.

Появлением на Курилах быстрого интернета может стать для молодых людей поводом задуматься о переезде на острова, считает Иванов.