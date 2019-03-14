Врачи считают, что вакцинацию против вируса папилломы нужно включить в календарь прививок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) должна войти в Национальный календарь профилактических прививок в ближайшее время и проводиться у подростков. Это позволит снизить число случаев заболевания раком в будущем, считают опрошенные ТАСС медики.

По словам замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого, данных о вакцине против ВПЧ сейчас недостаточно для того, чтобы включить ее в календарь. Ранее онколог-эпидемиолог Антон Барчук в публикации The Village отмечал, что в России стремительно растет число ВПЧ-ассоциированных опухолей: в 2030 году может быть выявлено около 20-22 тыс. случаев рака шейки матки, тогда как в 1993 году фиксировалось около 10 тыс. случаев.

"Этот год уйдет на переговоры, разговоры, утрясения норм, но надеюсь, что уже в следующем году включат в календарь официально", - сказал ТАСС замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии Центра онкологии имени Н. Н. Блохина, академик Владимир Поляков. По его словам, вовремя сделанная прививка позволит существенно сократить число заболеваний раком.

Такое мнение разделяет и председатель совета Cancer Fund, замдиректора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Андрей Павленко. Он пояснил, что современная доказательная база позволяет судить о наличии прямой зависимости между вовремя сделанной прививкой от ВПЧ и снижением риска развития рака шейки матки и горла. "Прививка, на мой взгляд, должна быть включена в обязательный прививочный календарь", - отметил он.

Вопрос безопасности

Главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ, руководитель отделения Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика возраста В. И. Кулакова Елена Уварова пояснила, что ВПЧ-вакцина получена с помощью современных генно-инженерных технологий, в ней нет ни самого вируса, ни даже фрагментов его молекулы ДНК, а значит - она безопасна. "Абсолютно однозначно, что угрожаемых состояний и осложнений от вакцинации против ВПЧ нет, поэтому, когда не аргументированно кто-то говорит, что проведение вакцинации против ВПЧ опасно, то это даже не только неправильно, но и вредно", - сказала она.

Уварова отметила, что будет настаивать на включении вакцины в календарь прививок. "Конечно, хотелось, чтобы эту процедуру организаторы здравоохранения и экономисты запустили в 2019-2020 году. Это очень серьезный организационный вопрос, так как для его успешного решения требуется широкомасштабная акция с охватом не менее половины россиянок в возрасте от 9 до 45 лет, желательно - до 13-15 лет", - сказала Уварова.

По ее словам, в последние годы раком шейки матки начали заболевать все большее число молодых нерожавших женщин. "Самое печальное и опасное, что сейчас ВПЧ- ассоциированный рак шейки матки сильно "омолодился", и уходят из жизни молодые женщины до 30 лет", - пояснила эксперт.

Хирург-онколог, эксперт общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Сомасундарам Субраманиан, рассказал ТАСС, что на сегодняшний день не было зафиксировано негативных последствий после вакцинации от ВПЧ. "Пока мы не знаем вообще ни одного негативного эффекта, - сказал он. - Мы через 20-25 лет реально увидим колоссальную разницу, у нас намного меньше женщин будут болеть раком шейки матки, который является смертельной болезнью".

В целом борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.