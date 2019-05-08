"Гражданам важен результат". Путин обсудил реализацию нацпроектов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по стратегическому развитию в среду провел предметную "инвентаризацию" текущего состояния нацпроектов. Президент РФ Владимир Путин в начале совета предложил участникам дискуссии не обходить острые углы, а критично оценить, что уже удалось сделать, где есть движение вперед, а где, напротив, наблюдаются сбои на пути к достижению национальных целей. При этом он в очередной раз напомнил присутствующим о персональной ответственности за результаты.

Президент подчеркнул, что нужно предъявлять людям "плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека".

Президент призвал жестко соблюдать контрольные сроки реализации нацпроектов. По его словам, нередко приходится сталкиваться с инертным бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность и сдвинуть массив содержательной работы "на потом". Однако одна задержка тянет за собой целую цепочку других, поэтому допускать переносов контрольных сроков нельзя, подчеркнул Путин, добавив, что такие переносы должны быть редким, аргументированным исключением из правил. "А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться", - предложил президент.

"Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы - это все наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им не важно, как согласовывали, когда перечисляли средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас", - сказал он.

Путин напомнил, что национальные проекты имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы всей страны, всех регионов. Люди должны почувствовать положительный эффект нацпроектов, которые, в конечном итоге, нацелены, прежде всего, на повышение качества жизни граждан страны, подчеркнул президент.

Профильные вице-премьеры отчитались о первых успехах в реализации нацпроектов и выразили уверенность, что целевые показатели будут достигнуты. При этом Счетная палата предупредила о необходимости отрегулировать финансирование на региональном уровне и продолжать процесс корректировки паспортов нацпроектов, чтобы целевые показатели были полностью обоснованы и обеспечены ресурсами.

"Когда в послании подчеркивал, что времени на раскачку нет, - это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и сроку исполнения поручений", - сказал Путин.

Социальному блоку нацпроектов в рамках Совета было уделено особое внимание, и первое слово получила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" являются наиболее чувствительными, так как направлены на решение актуальных задач, связанных с качеством и продолжительностью жизни граждан. Говоря об итогах первого квартала 2019 года, Голикова обратила внимание на снижение смертности в среднем на 3% в 60 регионах России, в том числе в 26 регионах - на более чем 5%. Кроме того, младенческая смертность достигла исторического минимума - 4,3 случая на 1000 родившихся. Голикова обратила внимание, что на сохранение положительных тенденций направлены мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, в том числе для сельских жителей.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году в сельской местности было построено 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. "Столько же будет построено в этом году, закуплено 246 мобильных медицинских комплексов. Еще 500 будет закуплено и поставлено в регионы в этом году", - добавила она.

Помимо увеличения числа учреждений медицинской помощи, Голикова отметила необходимость повышения доступности химиотерапии для онкобольных. "Мы очень осторожно оцениваем первые результаты, но я хочу сказать, что смертность от новообразований по итогам первого квартала снизилась на 1,6%", - добавила Голикова. Она также напомнила о введении по поручению президента "новой идеологии скрининга на выявление онкологических заболеваний в зависимости от возраста пациента и локализации возможного онкологического заболевания". "Мы надеемся, что это позволит значительно увеличить выявляемость онкозаболеваний на ранних - первой и второй - стадиях", - подчеркнула вице-премьер.

В рамках нацпроекта "Демография" за четыре месяца 2019 года 694 тыс. семей получили выплаты за рождение или усыновление первого, второго и последующих детей. Кроме того, было выдано более 201 тыс. сертификатов на материнский капитал, а 288 тыс. семей смогли распорядиться ранее выданным материнским капиталом. При этом большинство семей использовали средства материнского капитала на решение жилищных проблем, что говорит о том, что обеспечение жильем остается абсолютным приоритетом для семей, имеющих детей, подчеркнула Голикова. Она добавила, что увеличивается число семей, воспользовавшихся льготной ипотекой по ставке 6% годовых.

Одним из приоритетов нацпроекта "Демография" является создание мест в яслях, которое должно поспособствовать занятости женщин. Кроме яслей продолжаются строиться школы. Уже введено в эксплуатацию 32 новых объекта: 20 в городской и 12 в сельской местности общей мощностью почти 23 тыс. мест, и еще порядка 60 школ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Голикова добавила, что особое внимание в нацпроекте "Образование" уделено поддержке одаренных детей и молодежи. За I квартал государственный информационный реестр одаренных детей пополнился на 38%, а на обучение одаренных детей в 2019 году планируется выделить порядка 700 млн руб. четырем специализированным учебно-научным центрам при федеральных университетах.

Производительность труда, бизнес и экспорт

План по достижению национальных целей развития России до 2024 года включает в себя несколько ключевых рубежей в сфере экономики: это вхождение России в пятерку ведущих экономик мира, это достижение темпов экономического роста выше мировых и создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Одним из нацпроектов, ориентированных на достижение новых высот в макроэкономике, является "Международная кооперация и экспорт". По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, несырьевой, неэнергетический экспорт должен достичь $230 млрд в 2019 году и постепенно увеличиться до $350 млрд в 2024 году. Силуанов добавил, что в рамках нацпроекта запущена программа поддержки производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. "Программа открывает доступ к льготному финансированию экспортных проектов. Коммерческие ставки для банков - участников этой программы, снижаются на 4,5 процентного пункта, привлечено более 1,5 тыс. потенциальных участников программы", - рассказал Силуанов.

Кроме того, в 2019 году более 300 предприятий станут участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам Силуанова, рост производительности труда в России по итогам 2019 года составит 1,4%, благодаря реализации нацпроекта. Кроме того, за время действия нацпроекта 2/3 предприятий смогут повысить производительность труда на 10% в год, уверен первый вице-премьер.

Силуанов также напомнил в ходе своего выступления на заседании Совета, что сегодня малый и средний российский бизнес - это 19 млн граждан, занятых в этом секторе, а нынешний вклад самого сектора в экономику составляет 22%. В рамках нацпроекта по МСП необходимо дополнительно создать почти 6 млн рабочих мест и повысить вклад этого сектора в экономику РФ в 1,5 раза к 2024 году.

Нацпроекты - приоритет отечественным разработкам

Одна из системных задач национальных проектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную отечественную продукцию, предоставив возможность российским предприятиям закрепиться на внутреннем рынке, нарастить объем и качество выпускаемой техники и начать экспорт. По словам Путина, чтобы эта возможность сработала, нужно действовать в конкурентной среде, однако на практике появляются искусственные барьеры.

"Технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально "рисуются", искусственно "рисуются" под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя. При этом другие компании, по сути, "задвигаются" на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях", - сказал президент. Путин добавил, что побеждают в таких конкурсах не лучшие, а "свои", с далеко не оптимальными предложениями и с высоким риском срыва заказов.

В ходе своего выступления Путин призвал прекратить и пресечь такую сомнительную практику. "Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надежности", - сказал глава государства.

Реализация национальных проектов в 2019-2024 годах предполагает в рамках, предусмотренных 25,7 трлн рублей, закупку техники и оборудования на сумму 6,2 трлн рублей. В 2019 году планируется законтрактовать 1,7 трлн рублей.

"Практика показывает, что многие организаторы торгов ищут любые лазейки, чтобы конкурс прошел в пользу нужного поставщика, а в результате потенциал отечественной промышленности остается нереализованным", - заявил на заседании Совета вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, нередко "элегантным образом" с конкурса убираются отечественные производители, а результаты достаются иностранному производителю. "В этих условиях мы предлагаем ввести изменение в 44-й федеральный закон. Председателем правительства дано уже поручение Минфину и ФАС внести законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения на закупку иностранной продукции в случае, если есть отечественные аналоги. Вопрос находится в стадии проработки", - предложил Борисов. По его мнению, необходим действенный механизм закрытия рынка в пользу отечественного производителя.

Счетная палата предупреждает

В самом начале заседания Путин призвал не обходить острые углы и указать не только позитивные моменты, но и сложности, с которыми сталкивается реализация нацпроектов. Заместитель главы Счетной палаты Вера Чистова обозначила основные ключевые риски, с которыми могут столкнуться нацпроекты. Сам глава Счетной палаты Алексей Кудрин заседание Совета не посетил, поскольку в это время находился в запланированном отпуске, пояснили ТАСС в ведомстве.

По мнению Счетной палаты, бюджетный маневр сегодня выполнен недостаточно оптимально, поскольку финансовые ресурсы на реализацию нацпроектов были увеличены, но дотации на сбалансированность по многим субъектам уменьшаются. "И, таким образом, общий финансовый ресурс практически не увеличивается, а доля, где губернатор самостоятельно может распоряжаться ресурсами (это дотации на сбалансированность), сужается. Таким образом, какие-то два взаимонеприемлемых явления происходят, которые надо на сегодняшний день отрегулировать", сказала Чистова.

Поставленные президентом РФ в майском указе задачи потребовали концентрации на их решение беспрецедентных финансовых ресурсов - 25,7 трлн рублей за шесть лет. Более половины из этих средств - это средства федерального бюджета.

Силуанов заявил, что правительство приняло меры по ускорению заключения контрактов и соглашений в рамках реализации национальных проектов. "Кассовое исполнение составило более 400 млрд рублей. Это примерно 24% от утвержденного на текущий год плана, но несколько меньше, чем в целом по федеральному бюджету. Но темпы здесь наращиваются, и в ближайшие месяцы мы увеличим существенно кассовое исполнение", - добавил первый вице-премьер.

Еще одним риском в реализации национальных проектов Счетная палата считает недостаточно обоснованные, необеспеченные ресурсами целевые показатели в паспортах нацпроектов. В этой связи необходимо продолжить корректировку паспортов национальных проектов, отметила Вера Чистова. "Да, они [паспорта нацпроектов] формировались в крайне сжатые сроки, поэтому в них были включены, может быть, недостаточно обоснованные, необеспеченные ресурсами мероприятий целевые показатели. На это Счетная палата обращала свое внимание. Поэтому, проходя корректировку паспортов, мы считаем, что это очень сложный, но необходимый на сегодняшний день процесс", - сказала она.