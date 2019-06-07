РВК до конца 2019 года выберет управляющую компанию для образовательного венчурного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО "Российская венчурная компания" (РВК) до конца 2019 года завершит конкурсный отбор управляющей компании для венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики, сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор РВК Александр Повалко.

"Мы подписали 6 июня на ПМЭФ соглашение с партнерами об основных параметрах этого фонда. У нас согласована позиция по нормативному оформлению, и по требованиям к управляющей компании. Фактически мы готовы выходить на конкурс по выбору УК. В третьем квартале планируем завершить все процедурные вопросы по выбору управляющей компании и до конца года завершим процесс отбора", - сказал он.

Министерство экономического развития РФ и РВК 6 июня на площадке ПМЭФ подписали соглашение о создании венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики. Фонд создается в рамках исполнения федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ" в целях развития перспективных образовательных технологий с использованием лучших мировых технологических решений для повышения эффективности и доступности образования.

Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия РФ в уставном капитале РВК. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества. Ожидается, что венчурный фонд будет поддерживать развитие российских технологических компаний в области образования, способствовать укреплению позиций на международных рынках, а также обеспечивать трансфер мировых образовательных технологий в Россию.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития России, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.