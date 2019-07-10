Доля неплательщиков на платных трассах сократилась до 1%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Доля водителей, которые не оплачивают проезд по платным дорогам России, снизилась с 8% до 1%. Об этом в среду в ходе совещания по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в регионах ЮФО и СКФО сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков.

"Удалось значительно снизить - с 8% до 1% - неплательщиков сегодня на платных дорогах", - сказал он, не уточнив, за счет чего снизился показатель.

Волков напомнил, что Минтранс подготовил законодательные изменения для введения бесконтактной системы взимания платы на платных трассах РФ. По его словам, это повысит привлекательность проезда по платным дорогам, а также позволит пополнить бюджетные источники.

"Для Ростовской области это сейчас актуально, так как наша основная платная дорога проходит по [Ростовской] области, это М-4 "Дон". Опытный участок планируем ввести на ЦКАД [Центральной кольцевой автодороге в московском регионе], то есть полностью отказаться от барьерной системы взимания платы", - рассказал представитель федерального ведомства.

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов ранее сообщал, что Минтранс РФ рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате проезда по платным дорогам Госдумой РФ в осеннюю сессию.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 регионах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти до 50,9% (260,5 тыс. км) по сравнению с 43,1% в 2017-м, а доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях - вырасти вдвое, до 85%. Кроме того, предполагается на 10% снизить долю перегруженных федеральных и региональных трасс и ликвидировать половину мест концентрации ДТП.