Счетная палата рассмотрит доклад о ходе исполнения нацпроектов 13 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ рассмотрит доклад и аналитическую записку о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2019 года, в том числе по нацпроектам, 13 августа 2019 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с планом работы коллегии Счетной палаты Российской Федерации, 13 августа 2019 года будет рассмотрен оперативный доклад и аналитическая записка о ходе исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, в том числе по кассовому исполнению расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов за указанный период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после утверждения коллегией Счетной палаты материалы будут опубликованы на официальном сайте ведомства.

Результаты проверки

Счетная палата представит результаты комплексной проверки о ходе реализации всех нацпроектов в сентябре 2019 года.

"В пилотном режиме уже проведен мониторинг реализации пяти нацпроектов <…>. Результаты экспертно-аналитических мероприятий по остальным национальным проектам будут уже в сентябре текущего года. По итогам проверок будет дана комплексная оценка национальных проектов, в том числе оценка качества нормативной и методической базы по разработке и мониторингу нацпроектов, риски их реализации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в аналитику непременно будут включены данные по исполнению бюджета.

"Кроме того, в ходе проверок инспекторами Счетной палаты будет проанализирован ход реализации нацпроектов, включая кассовое исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов", - заверили в ведомстве.

В Счетной палате также отметили масштабность задачи и назвали контроль за реализацией нацпроектов одной из важнейших задач для ведомства.

Контроль расходов

В ведомстве добавили, что в своей внутренней работе осуществляет оперативный контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию нацпроектов ежемесячно, а не только на ежеквартальной основе.

В пресс-службе отметили также, что Счетная палата рассмотрит доклад и аналитическую записку о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2019 года, в том числе по нацпроектам, 13 августа 2019 года.

"В своей внутренней работе, в соответствии с действующими стандартами, Счетная палата осуществляет оперативный контроль исполнения средств федерального бюджета, направленных на реализацию национальных проектов, не только на ежеквартальной основе, но и ежемесячно", - заявили в пресс-службе ведомства.

"Учитывая масштабность поставленных президентом задач, контроль реализации национальных проектов является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных и важных задач для Счетной палаты. По каждому национальному проекту организованы экспертно-аналитические мероприятия", - отмечает Счетная палата.

Ранее издание РБК сообщило, что ежемесячная информация по данным об исполнении нацпроектов не публикуется для общественности. В статье издание ссылалось на отсутствие сведений на сайтах Минфина и Счетной палаты, а также на Едином портале бюджетной системы.