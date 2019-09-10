Водную систему Гатчинских парков в Ленобласти расчистят к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Озера, ручьи и пруды водной системы Гатчинских парков музея-заповедника "Гатчина" в Ленинградской области расчистят к 2022 году по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов". Об этом сообщил во вторник председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Расчистке подлежит система Гатчинских озер (водная система Гатчинских парков) - озеро Белое и Карпин пруд. В этом году мы завершаем проектирование и к 2022 году завершим расчистку этих водных объектов, а также озер Черное, Филькино и ручья Безымянный", - сказал Немчинов.

Всего водная система Гатчинских парков состоит из 17 водных объектов. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю со времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I там построен единственный в России загородный дворец-замок, гатчина была любимой резиденцией императора Александра III.

С мая 1918 года Гатчина открылась как музей.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".