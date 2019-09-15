Пилотная зона 5G может появиться в одном из регионов России через три-четыре года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ростех может запустить пилотную зону 5G на собственном оборудовании в одном из регионов РФ в 2022-2023 годах. Об этом в интервью РБК сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Технологии имеются, мы можем это оборудование [для 5G] произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-2023 годах мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России", - рассказал он.

10 июля Ростех, "Ростелеком" и правительство РФ заключили трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России сетей связи нового поколения. В рамках соглашения компании создадут дорожную карту, которая будет сфокусирована на развитии технологии 5G, создании решений на ее базе и развитии рынка для отечественного оборудования связи 5G.

Сейчас пилотные зоны на зарубежном оборудовании 5G запускают российские мобильные операторы в Москве. 13 сентября пилотную зону на стадионе "Лужники" открыл "Билайн", до этого тестовые зоны запустили МТС (ВДНХ), "Мегафон" (деловой центр "Москва-Сити") и Tele2 (Тверская улица).

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".