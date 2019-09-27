Эксперты: нацпроектам нужна единая коммуникационная платформа для информирования россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Представители государственных органов и институтов развития обсуждают создание единого координационного центра для продвижения нацпроектов. Инициатива была выработана в ходе организованной ТАСС панельной дискуссии "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях" в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2019.

В ходе дискуссии участники обсудили возможности портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, и его большой потенциал по информированию населения о реализации нацпроектов.

В настоящее время участники коммуникаций о нацпроектах со стороны государства и институтов развития пока только учатся говорить о них простым и доступным языком. При этом эффективность взаимодействия с гражданами, по большей части, измеряется в количественных отчетах о проделанной работе, отметили участники дискуссии.

"Если оценивать, что можно улучшить в коммуникациях при освещении реализации национальных проектов, то я бы предложил задуматься о внедрении механизмов координации PR-активностей по национальным проектам", - высказал свое мнение старший вице-президент, руководитель блока маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Он пояснил, что речь может идти и о координации действий операторов нацпроектов, обмене практиками, создании "единых гайдов для продвижения проектов".

Его предложение было поддержано всеми участниками дискуссии. Как отметил управляющий директор по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра Максим Филимонов, образ будущего среди людей формируется из целого набора показателей, и для единой коммуникационной платформы ими могут служит целевые показатели майского указа.

Проблемы коммуникаций

Исследование Российской ассоциации по связям с общественностью и iMARS показало, что все коммуникационные активности государства в области нацпроектов по-прежнему делают серьезную ставку на телевидение и традиционные СМИ, отметила управляющий партнер iMARS Елена Грозная. Эксперты проанализировали тендеры по темам нацпроектов на сайте госзакупок за период с 1 мая 2018 года по 10 сентября 2019 года. Тендеров, подходящих под тематику массовых коммуникаций в рамках нацпроектов, провели только 8 министерств по 9 нацпроектам из 13, затратив на них 1,4 млрд руб. "В 81% проектов результатом является отчет о проделанной работе, а оценка результатов работ по качественным характеристикам и выставленным KPI предполагается только в 19% проектов", - отметила Елена Грозная.

Конкуренция за внимание

Сегодня нацпроектам приходится конкурировать за внимание аудитории с масс-медиа, имея при этом дефицит живого русского языка в чиновничьей коммуникации, рассказал директор по коммуникациям АНО "Цифровая экономика" Олег Полетаев. По его мнению, без интерактивных, вовлекающих во взаимодействие коммуникационных инструментов достигать результатов будет все сложнее. "При этом, если министерства, рассказывая примерно одно и тоже, будут конкурировать за внимание аудитории и между собой, то такая модель не будет работать", - отметил он.

Аудитория сегодня достаточно пассивно потребляет информацию, и нужно повышать вовлеченность граждан, добавил Андрей Самохин. По его словам, необходимо говорить не только человеческим языком, но и о понятных эффектах для каждого.

Он рассказал, что опыт зарубежных институтов развития в коммуникациях об аналогичных проектах нередко строится вокруг конкретной семьи, на примере которой рассказывается, как на них влияет та или иная программа.

Удачные кейсы

Как сказал Олег Полетаев, необходима интеграция нацпроектов в жизнь каждого отдельного человека. Важно показать, как новый высокоскоростной интернет изменяет качество жизни, например, качество медицинских услуг благодаря цифровой инфраструктуре. "А рассказывать про тысячи километров завезенного оптоволокна не понятно, и не интересно", - отметил он.