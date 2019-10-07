С начала года в качестве самозанятых зарегистрировались около 226 тыс. человек

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 226 тыс. человек с начала 2019 года зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сказал на всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT 2019 (World Congress on Information Technology) глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

"Мы в январе этого года ввели приложение [для самозанятых], 226 тыс. зарегистрировались добровольно в эту систему", - сказал он.

По мнению Мишустина, очень важно, чтобы как можно меньше времени люди тратили на общение с государственными органами, включая налоговую службу. "Минимизация количества контактов с налоговой службой - это одна из наших целей. Чтобы фактически вы могли все свои вопросы, связанные с налогообложением, решать удаленно, через цифровые платформы. А в будущем, о чем мы говорим, вообще адаптивно. Что такое адаптивная платформа - это когда фактически вы исполняете требования автоматически, у вас списание налогов происходит так же, как вы платите счета за воду, газ и прочее", - добавил он во время беседы с журналистами.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.

Содействие занятости населения является одной из задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".