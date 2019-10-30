Правительство может увеличить количество нацпроектов до 15

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ может расширить количество национальных проектов с 12 до 15. В частности, может появится отдельная программа по развитию Дальнего Востока, сообщил в интервью газете "Известия" замминистра финансов Леонид Горнин.

"Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи. К примеру, может быть выделена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока", - сказал он.

Отдельный проект может появиться и в области сельского хозяйства, добавил замминистра. По его словам, на различных площадках постоянно обсуждаются все отрасли, которые не попали в контур нацпроектов.

"Насколько быстро это произойдет, появятся ли у государства дополнительные ресурсы на реализацию других проектов, сейчас оценивать сложно", - отметил Горнин.

Правительство РФ выделит на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах около 7 трлн рублей.