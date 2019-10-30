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Правительство может увеличить количество нацпроектов до 15

При этом замминистра финансов Леонид Горнин отметил, что они не будут называться нацпроектами, хотя будут похожи на них

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ может расширить количество национальных проектов с 12 до 15. В частности, может появится отдельная программа по развитию Дальнего Востока, сообщил в интервью газете "Известия" замминистра финансов Леонид Горнин.

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"Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи. К примеру, может быть выделена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока", - сказал он.

Отдельный проект может появиться и в области сельского хозяйства, добавил замминистра. По его словам, на различных площадках постоянно обсуждаются все отрасли, которые не попали в контур нацпроектов.

"Насколько быстро это произойдет, появятся ли у государства дополнительные ресурсы на реализацию других проектов, сейчас оценивать сложно", - отметил Горнин.

Правительство РФ выделит на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах около 7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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