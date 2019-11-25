Эксперты: Михаилу Меню на посту главы РЭО необходима поддержка общественности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывшему руководителю Минстроя Михаилу Меню, который будет назначен главой Российского экологического оператора (РЭО), предстоит непростая работа по созданию отрасли обращения с отходами, и ему следует заручиться поддержкой общественности. Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Дениса Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором с февраля 2019 года. Как заявил вице-премьер Алексей Гордеев, объявляя имя будущего руководителя, создание отрасли обращения с отходами требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями.

Новому главе РЭО необходимо поддержать муниципалитеты и обеспечить участие в реформе общественности и экспертов, чтобы заручиться поддержкой реформы со стороны населения, считает сопредседатель Российского социально-экологического Союза, руководитель рабочей группы "Охрана окружающей среды" Общественного совета при Минприроды России Александр Федоров.

"Люди видят в платежках большие суммы за вывоз отходов, но не понимают, за что они платят. Это просто провал реформы, так как непонимание рождает недовольство. Надо попытаться привлечь общественность и активистов на местах и в центре. Буцаеву это не удалось", - заявил Федоров.

Во-вторых, считает эксперт, сегодня в реформу не включен местный уровень власти, хотя весь мусор находится именно в муниципалитетах. В-третьих, следует внимательно отнестись к современным технологиям, которые позволяют почти полностью утилизировать мусор без сжигания или захоранивания на полигонах.

"Очень тяжело идет мусорная реформа, в нее с трудом втягиваются регионы, у которых нет материальных и технических ресурсов. Этим предстоит заниматься новому руководителю, опытному управленцу, ему предстоит очень нелегкая задача", - заключил Федоров.

Помогут опыт и команда

Руководитель ассоциации "Раздельный сбор" Татьяна Нагорская отметила, что Мень не новичок в отрасли, так как Минстрой уже разрабатывал документы для проведения реформы.

"Надеемся, что ему поможет опыт и команда, которая была у него в министерстве ЖКХ. Рассчитываем на введение 100%-ного норматива утилизации, расширенной ответственности производителя. Это даст толчок развитию отрасли переработки, поможет малому и среднему бизнесу. Государство должно обеспечивать прозрачные правила игры, чтобы бизнес развивался самостоятельно", - добавила Нагорская.

Она также подчеркнула важность привлечения общественности и экспертов, чтобы РЭО стало максимально открытым, с тем чтобы не заниматься слепым копированием опыта других стран, полагает собеседница агентства.

Смена руководства

Это уже вторая масштабная кадровая перестановка руководителей отрасли по обращению с отходами за последний месяц. В начале ноября Владимир Логинов, курировавший реформу отрасли, покинул должность замглавы Минприроды по собственному желанию, проработав на ней меньше года - он был назначен 30 ноября 2018 года. Его сменил экс-помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Распоряжение о назначении Румянцева на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии было подписано 14 ноября.

Михаил Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с 2013 по 2018 год. С июня 2018 года назначен аудитором Счетной палаты РФ.

Реформа системы обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Указ о создании Российского экологического оператора президент РФ Владимир Путин подписал 14 января 2019 года.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию вырастет до 36, а направленных на обработку - до 60%.