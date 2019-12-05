Медведев: решения по финансированию нацпроектов на 2020 г. надо представить до конца года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Все решения, необходимые для выделения финансирования на реализацию национальных проектов в 2020 году, должны быть приняты до конца текущего года. Об этом заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Я на это рассчитываю и недавно в очередной раз обратил внимание коллег по правительству, по федеральным исполнительным структурам, что они должны подготовить и выпустить, или внести в правительство, то есть мне на подпись, все эти решения до 31 декабря текущего года, - отметил Медведев. - С тем, чтобы с 1 января все можно было уже соответствующим образом использовать".

Премьер подчеркнул, что то же самое требуется от регионов. "Потому, что вся работа по расходованию денег конечно идет там. Все национальные проекты там", - пояснил он. Оценивая объемы проделываемой работы, Медведев подчеркнул, что ничего подобного в постсоветский период в стране еще не делали. Он добавил, что не доволен низкой скоростью расходования средств на нацпроекты. "В то же время я считаю, что здесь лучше чуть-чуть чего не доделать, так чтобы эти деньги все-таки расходовались эффективно. В следующем году постараемся этого не допустить", - сказал он.

Объективные причины

Говоря о причинах низких темпов кассового исполнения средств по нацпроектам в текущем году, Медведев подчеркнул, что речь идет о первом годе работы в новом формате и рассказал об изменении подхода властей к расходам бюджета. "Это не удивительно, что эти деньги тратятся медленней, чем предполагалось. Именно потому, что это первый год работы", - рассказал он.

"У нас нет цели взять и сразу все бухнуть куда-то и потратить, - отметил Медведев. - Тратить это дело хорошее, но тратить надо с умом. Он напомнил, что ранее в федеральном бюджете не было даже регламентации так называемых авансов, то есть предварительных платежей, которые получали подрядчики или поставщики. "И вот мы переводили в авансы 100%", - сказал Медведев, пояснив, что в результате кассовое исполнение бюджета составляло 100%. "Деньги были на счете, и перешли на другой счет. Касса исполнена. По бухгалтерии все хорошо, а в реальности ничего не происходит", - добавил он, рассказав, что дальнейшее расходование средств было неэффективным.

Новый подход

"Поэтому мы стали относится к этому осторожнее и естественно в авансы все не помешаем. Это вот такие объективные вещи", - добавил Медведев. Он также отметил, что федеральные структуры в первый год реализации национальных проектов оказались не готовы к тому, чтобы быстро разверстать все расходы. "Мне пришлось их довольно активно подгонять, потому что деньги очень большие и федеральные структуры опасались их сначала выпустить из рук", - пояснил он.

По словам премьер-министра, были и проблемы с отсутствием нормативного регулирования на федеральном и региональном уровнях. "Из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки, и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях, так как это и положено", - подчеркнул он.

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