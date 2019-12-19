На портале "Сделай Приморье лучше" жители края оставили более 1,6 тыс. жалоб за полгода

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Жители края оставили на региональном портале "Сделай Приморье лучше" более 1,6 тыс. жалоб, в основном касающихся качества дорог. Полученные данные главы муниципалитетов будут использовать для корректировки работы, сообщил ТАСС врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в начале октября раскритиковал работу мэра Владивостока Олега Гуменюка во время осмотра дорожной сети столицы региона. По мнению Трутнева, власти города тратят выделенные федеральные средства не по назначению. Портал "Сделай Приморье лучше" начал работать в июле, он создан по нацпроекту "Цифровая экономика" и региональной программе "Информационное общество", рассчитанной до 2021 года. Чтобы оставить обращение, пользователю необходимо пройти регистрацию с указанием адреса электронной почты либо войти через личный кабинет портала госуслуг.

"Более 1,5 тыс. человек уже зарегистрированы на портале, они оставили более 1,6 тыс. жалоб. В основном обращения связаны с дорогами, что говорит о том, что есть над чем работать. Теперь мы получаем от жителей реальную картину, какие участки дорог нужно ремонтировать в первую очередь. Эти планы сейчас будут закладывать муниципалитеты, корректировать свою работу", - сообщил собеседник.

Он отметил, что такая работа позволяет, например, в условиях ограниченного бюджета выбрать очередность ремонта дорожных участков. Кроме того, на региональном портале госуслуг до конца года будет запущена комплексная услуга по получению разрешений на строительство. Это позволит ускорить и облегчить процесс получения документа, так как услуга будет предоставляться удаленно.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.