Сахалинская область получила около 300 млн рублей на цифровое развитие школ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Около 300 млн рублей направят Сахалинской области на создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) в учебных заведениях. Об этом в понедельник сообщается в релизе правительства островного региона.

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ, предусматривающий проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Сообщалось, что пилотный проект будет реализован на территории 14 регионов. Из дальневосточных регионов в список вошла только Сахалинская область.

"Около 300 млн рублей получил островной регион на цифровое развитие школ. Финансирование поступило в рамках национального проекта "Образование", который реализуется по инициативе президента [РФ] Владимира Путина", - говорится в сообщении. Модель современной и безопасной цифровой образовательной среды планируется внедрить во всех школах Сахалина и Курил к 2024 году.

По информации областных властей, из общей суммы регион уже потратил 150 млн рублей на 100 комплектов цифрового оборудования, куда входят интерактивные комплексы, многофункциональные устройства, ноутбуки для детей и педагогов. На сегодня закуплено около 4 тыс. ноутбуков: 3 030 - для учеников, 606 - для управленцев школ, 202 - для учителей. В ближайшее время планируется закупить еще 36 комплектов современного интерактивного оборудования. Компьютерная техника должна поступить в островные школы к началу учебного года. Это позволит внедрить последние цифровые технологии в образовательные программы.

"Создание и внедрение ЦОС на территории островов - это очень важное событие для Сахалинской области. Нельзя не отметить еще раз, что проект будет реализован только в 14 пилотных регионах, и Сахалинская область будет единственной во всем ДФО. Уверены, что с внедрением ЦОС образование в области выйдет на новый уровень", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Помимо этого, на развитие современной IT-инфраструктуры 48 школ Сахалинской области получили системы управления и контроля доступа, системы видеонаблюдения, источники бесперебойного питания, оптимизаторы энергопотребления, коммутаторы, точки беспроводного доступа Wi-Fi и другое оборудование. На эти цели было выделено еще более 74 млн рублей. Такая техника позволит усовершенствовать доступ в интернет и усилить антитеррористическую защищенность школ.

Платформа

На прошлой неделе ТАСС сообщал со ссылкой на выложенный на портале проект, что в 14 регионах планируется создать платформу ЦОС, оснастить образовательные организации необходимой инфраструктурой и разработать контент. Внедрением целевой модели будут заниматься Минпросвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов. Планируется, что ЦОС будет интегрирована с порталом госуслуг. Согласно проекту, основными принципами создания ЦОС, в частности, являются безопасность, приоритет отечественным технологиям, многофункциональность использования.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.