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Сахалинская область получила около 300 млн рублей на цифровое развитие школ

Регион уже направил 150 млн рублей на закупку 100 комплектов цифрового оборудования, куда входят интерактивные комплексы, многофункциональные устройства, ноутбуки для детей и педагогов
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Около 300 млн рублей направят Сахалинской области на создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) в учебных заведениях. Об этом в понедельник сообщается в релизе правительства островного региона.

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ, предусматривающий проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Сообщалось, что пилотный проект будет реализован на территории 14 регионов. Из дальневосточных регионов в список вошла только Сахалинская область.

"Около 300 млн рублей получил островной регион на цифровое развитие школ. Финансирование поступило в рамках национального проекта "Образование", который реализуется по инициативе президента [РФ] Владимира Путина", - говорится в сообщении. Модель современной и безопасной цифровой образовательной среды планируется внедрить во всех школах Сахалина и Курил к 2024 году.

По информации областных властей, из общей суммы регион уже потратил 150 млн рублей на 100 комплектов цифрового оборудования, куда входят интерактивные комплексы, многофункциональные устройства, ноутбуки для детей и педагогов. На сегодня закуплено около 4 тыс. ноутбуков: 3 030 - для учеников, 606 - для управленцев школ, 202 - для учителей. В ближайшее время планируется закупить еще 36 комплектов современного интерактивного оборудования. Компьютерная техника должна поступить в островные школы к началу учебного года. Это позволит внедрить последние цифровые технологии в образовательные программы.

"Создание и внедрение ЦОС на территории островов - это очень важное событие для Сахалинской области. Нельзя не отметить еще раз, что проект будет реализован только в 14 пилотных регионах, и Сахалинская область будет единственной во всем ДФО. Уверены, что с внедрением ЦОС образование в области выйдет на новый уровень", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Помимо этого, на развитие современной IT-инфраструктуры 48 школ Сахалинской области получили системы управления и контроля доступа, системы видеонаблюдения, источники бесперебойного питания, оптимизаторы энергопотребления, коммутаторы, точки беспроводного доступа Wi-Fi и другое оборудование. На эти цели было выделено еще более 74 млн рублей. Такая техника позволит усовершенствовать доступ в интернет и усилить антитеррористическую защищенность школ.

Платформа

На прошлой неделе ТАСС сообщал со ссылкой на выложенный на портале проект, что в 14 регионах планируется создать платформу ЦОС, оснастить образовательные организации необходимой инфраструктурой и разработать контент. Внедрением целевой модели будут заниматься Минпросвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов. Планируется, что ЦОС будет интегрирована с порталом госуслуг. Согласно проекту, основными принципами создания ЦОС, в частности, являются безопасность, приоритет отечественным технологиям, многофункциональность использования.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияСахалинская областьДальний Восток
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