Абрамченко заявила, что ближайшее десятилетие РФ будет двигаться по "зеленому" направлению

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия будет двигаться по "зеленому" направлению в ближайшие десять лет. Новые национальные цели до 2030 года развивают экологическую повестку и усиливают ключевые экологические задачи, сообщает во вторник пресс-служба заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко.

"Ближайшее десятилетие страна будет двигаться по "зеленому" направлению. Новые вызовы требуют развития экологической повестки и усиления ключевых задач в области экологии. К 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления "зеленой" экономики. Реализация национальных проектов будет сопровождаться серьезнейшим межведомственным, межкомандным взаимодействием для достижения общих целей. Например, реализацию цели сохранения здоровья и благополучия населения или комфортной и безопасной среды для жизни невозможно представить без улучшения экологической обстановки. Поэтому работа предстоит комплексная", - отметила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточняется в сообщении, главными целями станет формирование эффективной системы обращения с отходами и вторичными ресурсами. В частности, существенно повышаются планка и задачи по ликвидации бытовых отходов - к 2030 году необходимо обеспечить сортировку всего образуемого объема бытовых отходов и в два раза снизить объем отходов, направляемых на захоронение.

"Это амбициозная задача, параметры - выше, чем во многих развитых странах мира. Важнейшая цель - переход страны на экономику замкнутого цикла. Это направление работы уже нашло отражение в стратегиях развития и государственных программах Минприроды, Минпромторга и других ведомств", - уточнила вице-премьер.

Еще одно направление - избавление от советского наследия - заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В ближайшее десятилетие мы должны провести колоссальную работу по ликвидации накопленного экологического вреда.

"К этому "снаряду" мы уже приступили системно и реализуем ряд проектов в Иркутской, Нижегородской области и других субъектах. На полную ликвидацию некоторых уже закрытых опасных площадок по нашим оценкам потребуется около 4-5 лет", - добавила Абрамченко.

О снижении загрязняющих веществ

Кроме того, в рамках новых целей должно быть обеспечено снижение в два раза не просто выбросов в воздух, а опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

"Нам предстоит модернизировать производства основных загрязнителей - это направление ляжет в основу и снижения загрязненности воздуха, и перехода предприятий на зеленые стандарты, и в межведомственные проекты по стимулированию использования биоресурсов, биотоплива. Итогами реализации этого направления станет существенное изменение качества воздуха - "чтобы можно было открыть форточку и почувствовать разницу", - подчеркнула зампред правительства.

Сохранение уникальных водных объектов России - еще одна стратегическая цель, которая будет заложена и в нацпроекте, и в программах развития. В том числе включая реку Волгу, озер Байкал и Телецкое.

Кроме того, в рамках реализации экологических задач предусмотрена работа с климатической повесткой, а также внедрение "зеленых" облигаций. Все большее значение приобретает диверсификация источников финансирования, поэтому будут включены инструменты "зеленого финансирования" экологических проектов, уточнили в пресс-службе.

О национальных целях

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Прежний указ от 17 мая 2018 года предполагал реализацию этих целей до 2024 года. В новом документе отмечается, что такое решение принято "в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека".

Национальными целями развития РФ в указе названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

"Экология 2.0" - не про процесс, а про задачи, которые необходимо решить в области экологии. Они позволят концептуально изменить качество жизни граждан и среду нашего обитания. Отказываясь от мелкого и неэффективного в пользу большего и ощутимого с точки зрения результата, мы выйдем к 2030 году на достижение обозначенных президентом страны национальных целей", - добавила Абрамченко.

Точечные параметры национального проекта будут сформированы с учетом новых, в том числе климатических, вызовов и стоящих перед страной задач в области создания благоприятной экологической среды, напрямую влияющей на комфорт и безопасность граждан России. Эту работу проектный офис нацпроекта "Экология" завершит в максимально короткий срок с учетом поручения президента и при участии Государственного совета РФ, заключила вице-премьер.