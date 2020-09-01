В Нижнем Новгороде открыли первую за 11 лет новую школу

ТАСС, 1 сентября. Открытие новой школы в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде состоялось в День знаний. Это первая построенная в городе школа за последние 11 лет, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Создать новую школу на 1 500 мест позволил национальный проект "Образование". Особенно важно, что школа в микрорайоне "Цветы" - первая построенная в Нижнем Новгороде за минувшие 11 лет", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На создание школы было направлено более 890 млн рублей, в том числе свыше 404 млн рублей - из регионального бюджета. В школе открыты мобильный компьютерный и лингафонный классы, физкультурные и многофункциональный актовый залы, естественно-научные лаборатории. В кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, акустические системы. Кроме того, в школе есть свой стадион, лыжная база, площадка для гимнастики, а в составе медицинского блока действуют врачебный и процедурный кабинеты, кабинет стоматологии.

"Школа в "Цветах" построена по самым передовым стандартам, оснащена современным оборудованием. Всего в этом году в школы города пойдут более 15 тыс. первоклассников. Самое большое число - 292 первоклассника - именно в этой школе", - цитирует пресс-служба временно исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.