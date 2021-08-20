США опасаются, что филиал ИГ может совершить атаки в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. США опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), могут совершить атаки на территории Афганистана. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые "прибудут в аэропорт [Кабула] и с которым удастся установить связь". При этом Салливан подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) дают американским властям эвакуировать своих граждан, эта операция сопряжена с большими рисками.

"Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны "ИГ-Хорасан", которые являются заклятыми врагами талибов", - указал Салливан. По его словам, администрация США "сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов", осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.

В минувшую среду президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками американской администрации ситуацию в Афганистане и наблюдение за потенциально имеющимися террористическими угрозами в республике, в том числе со стороны местного филиала ИГ. Салливан во вторник заявил, что США не ожидают сотрудничества между радикальным движением "Талибан" и ИГ. Вместе с тем он отметил, что "ситуация развивается динамично".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.