Красников на встрече с Путиным отметил востребованность исследований по обороне

Научные исследования согласованы с генеральными конструкторами по вооружениям и генеральными технологами, отметил президент Российской академии наук

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил эффективность и востребованность фундаментальных научных исследований по обороне и безопасности страны.

"Отдельно хотел бы рассказать, [что] шестая подпрограмма - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было. Считаем, что она очень эффективна. Могу сказать, что она сделана очень правильно. У нас все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружениям и генеральными технологами", - рассказал Красников.