Помощь армии и исследования гиперзвука. О чем заявил глава РАН на встрече с Путиным

О чем заявил глава РАН на встрече с Путиным

Ученые Российской академии наук активно занимаются востребованными исследованиями в сфере обороны и безопасности, где особо выделяются достижения в сфере гиперзвуковой техники, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы РАН, ученые также помогают участникам специальной военной операции и взяли шефство над бригадой морской пехоты.

ТАСС собрал основные заявления главы РАН.

О работе с оборонзаказом

Ученые получают уникальные результаты в оборонных исследованиях, в частности по гиперзвуковой технике: "Уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам".

Научные исследования РАН по обороне и безопасности страны "востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружениям и генеральными технологами".

О поддержке СВО

Члены РАН не только задействованы в научных исследованиях и работах по обороне, но и передают свои личные средства на нужды спецоперации: "Мы формируем фонды. Ежемесячную академическую выплату, которую делают, мы перечисляем в фонд".

РАН работает с подшефной 336-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, базирующейся в Балтийске: "У нас появилась подшефная 336-я отдельная гвардейская бригада. Мы шефство взяли, работаем с ней".

О международных контактах