Эксперт Аверьянов: ИИ может повысить точность прогнозов сейсмической активности

По словам генерального директора группы компаний ST IT, технологии искусственного интеллекта позволят заблаговременно принимать меры предосторожности, минимизируя потенциальный ущерб

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Предсказание точных времени и магнитуды землетрясений для таких территорий, как Камчатка, сегодня невозможно, но технологии искусственного интеллекта (ИИ) способны повысить эффективность прогнозирования за счет выявления скрытых связей в большом массиве данных мониторинга, сказал ТАСС генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet Национальной технологической инициативы Антон Аверьянов.

Он отметил, что сегодня оценка изменений сейсмической активности проводится с помощью комплексных методов, основанных на мониторинге различных предвестников сейсмических событий. Среди них - измерения деформаций земной коры, колебания уровня грунтовых вод, выделение газов, а также анализ электромагнитных и ионосферных аномалий. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН применяет данные с сейсмических станций, что позволяет отслеживать активность в реальном времени, уточнил эксперт.

"Однако идеально точное предсказание времени, места и магнитуды землетрясения, то есть высокая степень достоверности, пока остается недостижимой целью. Современные методы позволяют говорить о вероятностных прогнозах на несколько дней или недель, но не о точных часах до события", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Эксперт указал на то, что в мире уже активно ведется разработка решений, позволяющих по спутниковым снимкам анализировать изменения в ионосфере и атмосфере, которые могут предшествовать землетрясениям. Такие подходы основаны на комплексном сборе и оценке при помощи технологий ИИ множества параметров, включая температурные изменения в нижних слоях атмосферы и данные о движении земной коры.

"Эти разработки, хотя и не дают стопроцентной точности, позволяют заблаговременно принимать меры предосторожности, минимизируя потенциальный ущерб. Следовательно, технологии искусственного интеллекта способны уточнить прогнозы таких событий, как землетрясения. Алгоритмы ИИ могут анализировать огромные массивы информации с сейсмических станций, метеорологических и спутниковых систем, могут выявлять скрытые закономерности, недоступные при использовании традиционных методов. На Камчатке, где сейсмическая активность связана не только с тектоническими процессами, но и с вулканической деятельностью, данные технологии особенно актуальны", - заключил Аверьянов.