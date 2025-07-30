Главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН Иван Кулаков заявил, что такие события воспринимаются скорее как закономерность

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясения, подобные произошедшему на Камчатке в среду, происходят на полуострове два раза за 100 лет. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

"Подобного рода события в районе Камчатки происходят примерно два раза в 100-летие и воспринимаются скорее как закономерность. В момент стыка плит всегда накапливается напряжение, которое периодически высвобождается в виде землетрясений. Слабые толчки в регионе происходят намного чаще", - приводит слова Кулакова официальное издание СО РАН "Hаука в Cибири".

Кулаков пояснил, что угроза цунами на Камчатке и других районах Тихоокеанского побережья действительно возросла, уже наблюдаются волны около 4 м в прибрежной зоне Северо-Курильска. "Но возникновение разрушительных стихийных бедствий все же маловероятно", - пояснил ученый.