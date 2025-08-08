Как отметил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков, даже станции в приморской столице, удаленной от эпицентра на расстояние 2 350 км, "почувствовали" движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Землетрясение, произошедшее в 170 км от Камчатки 30 июля, привело к серьезному движению земной поверхности. Приборы зафиксировали как Владивосток спустя 10 минут после сейсмособытия сместился на 5 см к югу, а затем на 5 см к северу, сообщил ТАСС профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.

"Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2 350 км, "почувствовали" движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город "качнуло" почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу", - отметил профессор.

Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения. Благодаря уникальным спутниковым технологиям ученые смогли изучить этот процесс. Так, 30 июля в 100 км от тихоокеанского побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Приборы глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС / GPS (ГНСС) зарегистрировали как через 55 секунд после основного толчка началось плавное смещение южной части полуострова. В течение следующих двух минут горные массивы, включая вулканические постройки, переместились на два метра в юго-восточном направлении, одновременно опустившись более чем на 30 см.