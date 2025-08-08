Вырастить клубнику размером с арбуз за счет генов нельзя из-за физиологии

Кандидат биологических наук Антонина Киселева отметила, что в некоторых случаях значительная часть вариации размера плода может регулироваться одним основным геном

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Выращивание клубники размером с арбуз за счет геномной селекции невозможно из-за ограничений физиологии клубники. С помощью геномного редактирования можно увеличить плоды лишь в пределах имеющегося у растения потенциала. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" кандидат биологических наук Антонина Киселева.

"Чтобы получить клубнику размером с арбуз, пришлось бы не просто изменить отдельные гены, связанные с ростом и развитием растения. Нужно перестроить его физиологию: усилить фотосинтез, изменить корневую систему, сосудистую проводящую ткань. Без этого огромный плод просто не сможет развиться или будет водянистым и нежизнеспособным. Кроме того, существуют биологические ограничения: ткани должны выдерживать собственный вес, а растение - обеспечивать плод питательными веществами. У арбуза и клубники совершенно разная структура, поэтому просто копировать размер не получится", - цитирует ученого официальное издание "Hаука в Cибири".

Киселева отметила, что в некоторых случаях значительная часть вариации размера плода может регулироваться одним основным геном. "Например, у томата известен вариант гена ORFX, связанный с увеличением плода в несколько раз, растения с таким вариантом гена были отобраны в ходе доместикации. Однако в большинстве случаев размер плодов растений - количественный признак, на который влияет целый комплекс генов", - пояснила Киселева.

По ее словам, сейчас редактирование генома успешно использовали для модификации нескольких генов клубники, связанных с содержанием антоцианов - химических соединений, которые обусловливают окраску плодов и листьев, а также генов, отвечающих за твердость плода и устойчивость к болезням. "С помощью геномного редактирования можно увеличить плоды лишь в пределах заложенного потенциала", - резюмировала эксперт.