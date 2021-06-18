Клубника: что нового и необычного приготовить с любимой ягодой

Клубника — самая долгожданная ягода лета. Первый садовый экземпляр вырастил французский ботаник Антуан Николя Дюшен в конце XVIII века, а до этого времени лакомство собирали в лесу либо же приносили оттуда ростки и высаживали их в своих огородах. Например, в саду короля Франции Карла V, который правил во второй половине XIV века, насчитывалось 1200 кустов дикой клубники. При этом Дюшен абсолютно случайно получил новый сорт, скрестив североамериканский и чилийский. Ботаник назвал его ананасным из-за сходства ягод внешне, по запаху и вкусу с экзотическим фруктом. Именно он был завезен в Россию и является прародителем всех современных разновидностей садовой клубники.

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Ягода с самого начала считалась здоровым продуктом — уже в древнеримской литературе писали, как ее можно применить в медицинских целях. Например, кусты использовали целиком для лекарств от депрессии. Ягоды же клубники — действительно кладезь полезных веществ. В 100 г всего 32 ккал и 8% дневной нормы клетчатки, которая необходима для медленного всасывания сахаров и здоровья ЖКТ. Также эта ягода — редкий продукт с идеальным соотношением омега-3 и омега-6 жирных кислот: почти один к одному. Это значит, что клубника не провоцирует возникновение хронических заболеваний и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Она же является и одним из лидеров среди продуктов по содержанию витамина С, который помогает укрепить иммунитет: в 100 г содержится его дневная норма. Также в клубнике очень много антиоксидантов: фенольных больше, чем в любых других фруктах, и минимум 25 видов антоцианов. Считается, что эти вещества полезны для здоровья сердца, эффективны в борьбе с патогенными бактериями и защите от онкологии. Есть в продукте и редкая фолиевая кислота — она необходима для синтеза ДНК и участвует в росте и "ремонте" клеток. Вечная классика и "неспелый" тренд В первой половине XVI века Томас Уолси — кардинал и канцлер при английском короле Генрихе VIII — впервые соединил клубнику со сливками. До сих пор это самое известное, классическое и беспроигрышное сочетание, на котором основываются многие десерты и напитки с клубникой. Например, на международном теннисном турнире в Уимблдоне именно это сочетание — традиционное кушанье. Два брата шеф-повара Джонрей и Питер Санчез-Иглесиас, чей британский ресторан Casamia удостоился одной звезды Мишлен, готовят летний трайфл: внизу — клубничное желе, а сверху взбитые сливки с меренгой из тархуна и тонкой карамелью с черным перцем. А британский шеф-повар Мэтт Абе, которому британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи доверил свое одноименное заведение с тремя заветными звездочками, подает тарт с заварным ванильным кремом, красной и неспелой клубникой и сорбетом из зеленого базилика.

Сейчас вообще использование незрелой ягоды — кулинарный тренд, который еще в 2013 году начал известный датский шеф Рене Редзепи (его ресторан Noma был четырежды признан лучшим в мире по версии авторитетного журнала Restaurant). По его словам, клубника должна быть именно "идеально неспелая" — зеленовато-белая. Ее кислый вкус идеально подходит не только для десертов, но и к несладким блюдам. Редзепи режет неспелые ягоды тонкими ломтиками, кладет на кусочки сырых сладковатых морских гребешков, добавляет немного зелени и поливает соком зеленого горошка.

Я же рекомендую попробовать замариновать неспелую клубнику — это удивительно простой рецепт, результат которого сразу же производит на гостей вау-эффект. Возьмите чистую сухую банку и поместите в нее 300 г мытой ягоды, хвостики оставьте. Добавьте 1 ч. л. черного перца горошком, 2 лавровых листа и 0,5 ч. л. семян тмина. Доведите в сотейнике до кипения 120 мл воды, по столько же яблочного и белого винного уксуса, 2 ст. л. меда (можно заменить сахаром) и 1,5 ч. л. соли. Готовьте около пяти минут, чтобы соль и мед полностью растворились. Затем полностью остудите, залейте этим маринадом клубнику (он должен полностью покрывать ягоды), герметично закройте банку, встряхните и поставьте в холодильник на два дня. В ризотто, к пюре и стейкам Еще один необычный рецепт с клубникой предлагает шеф-повар Дженнаро Контальдо, который обучал своего известного британского коллегу Джейми Оливера тонкостям родной итальянской кухни. С этой ягодой он готовит традиционное ризотто. Сначала Контальдо обжаривает в сливочном масле мелко нарезанный репчатый лук и, когда тот становится прозрачным, добавляет рис — сорта арборио или карнароли. Затем вливает немного сухого вина и ждет, пока оно испарится — так исчезает весь алкоголь, но в ингредиентах появляется приятная сладость. После чего шеф, время от времени добавляя бульон, постоянно мешает рис, чтобы зернышки терлись друг о друга и вырабатывали ту самую кремовость, за которую мы любим это блюдо. Когда рис становится аль денте (почти готов), повар кладет кусочки клубники. Она должна быть спелая и сладкая, но обязательно плотная, чтобы не потеряла форму. Контальдо добавляет еще немного бульона и доводит рис до готовности. Затем в ризотто отправляет еще немного сливочного масла, а также тертый пармезан, закрывает блюдо крышкой и дает ему отдохнуть. А уже в тарелке приправляет кушанье еще одной щепоткой сыра, свежей клубникой и бальзамическим уксусом.

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Еще один гарнир, в котором я очень люблю эту ягоду, — пюре из зеленого горошка с мятой. Доведите воду до кипения, посолите и бросьте замороженный горошек на три минуты. Затем переложите его в чашу блендера, добавьте немного жидкости от варки, свежей мяты и лимонного сока — измельчайте в течение двух-трех минут. Мне нравится оставлять кусочки бобов, но можно пропустить пюре через мелкое сито, чтобы оно получилось однородным и шелковистым. Украсьте готовое блюдо свежей клубникой — она привносит не только аппетитный контраст, но и необычную нотку вкуса. Этот легкий летний гарнир универсален — подойдет как к плотному мясу, так и к рыбе и морепродуктам. Также, пока в разгаре сезон барбекю, рекомендую приготовить клубничный соус для стейков. Сначала нужно обжарить репчатый лук в небольшом количестве нерафинированного оливкового масла. Затем влить сухое красное вино (мне больше всего нравится каберне совиньон) и положить листья свежего розмарина. Когда вино выпарится в два раза, следует добавить немного сахара, бальзамического уксуса, четвертинки клубники, хорошо перемешать и готовить в течение трех-пяти минут. Овсяная каша на кокосовом молоке без сахара В сезон клубники это один из моих самых любимых завтраков: вроде бы обычная овсяная каша, но она получается необычной и потрясающе вкусной. А самое главное — в ней нет промышленного сахара. Этот рецепт объединяет целых шесть ингредиентов, которые идеально сочетаются с клубникой: кокос, банан, имбирь, ваниль, корица и миндаль. Также я добавляю в кашу семена чиа и льна — рекордсменов по содержанию омега-3 жирных кислот в растительных продуктах.

Что нужно (на одну порцию): Хлопья овсяные — 45 г Кокосовое молоко — 250 г Банан (средний, очень спелый) — 0,5 шт. Клубника (спелая, но плотная, чтобы держала форму) — 100 г Льняное семя — 0,5 ст. л. Семена чиа — 0,5 ст. л. Натуральный ванильный экстракт (опционально) — 0,25 ч. л. Корень имбиря — 0,25 ломтика Корица — 1 щепотка Миндальные лепестки или мелконарубленный миндаль — 1 ст. л. Немного фильтрованной воды Что делать: Смешать в миске овсяные хлопья, семена льна и чиа. Залить их подогретым кокосовым молоком, добавить размятый вилкой банан и пропущенный через чеснокодавилку имбирь, хорошо перемешать и дать постоять 20 минут под закрытой крышкой. Вымыть клубнику и нарезать ее четвертинками. Добавить в сотейник немного воды, ванильный экстракт и клубнику. Тушить на среднем огне несколько минут, пока клубника не начнет размягчаться. Полить овсяную кашу "вареньем", посыпать корицей и украсить миндальными лепестками. Салат с клубникой, киноа и томатами Одно из моих недавних кулинарных открытий — идеальное сочетание клубники с киноа во многом благодаря приятному ореховому вкусу крупы. Причем этот тандем хорош не только в утренней каше, но и в салатах. Сам рецепт — это воплощение лета и свежести, с изумительным сочетанием клубники и сладких томатов. Но при этом он достаточно сытный в качестве полезной закуски, перекуса, гарнира, а также легкого ужина.

Что нужно (на две порции): Киноа (белое или микс белого и красного) — 50 г Клубника — 200 г Огурец (средний) — 1 шт. Авокадо (лучше сорта хасс) — 1 шт. Помидоры черри — 6 шт. Рукола или любая салатная зелень — 65 г Сыр фета, козий или веганский — 50 г Красный сладкий лук — 0,5 шт. Для заправки: Листья мяты — 20 г Чеснок — 1 зубчик Дижонская горчица — 1 ч. л. Свежевыжатый сок 0,5 лимона Нерафинированное оливковое масло extra virgin — 3 ст. л. Мед или сироп топинамбура — 1 ч. л. Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу Что делать: Тщательно промыть киноа под проточной водой, чтобы избавиться от горечи, и сварить в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Слить воду и охладить. Овощи, клубнику и зелень вымыть и просушить. Клубнику и помидоры черри порезать четвертинками, огурцы и красный лук — полукольцами, а сыр — средними кубиками.

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Очистить авокадо и удалить косточку, разрезать его на средние ломтики. Поместить все ингредиенты для заправки в чашу блендера, выжать сок лимона и смешать до однородной консистенции. Добавить все ингредиенты в миску, полить заправкой и аккуратно перемешать. Ароматная растительная галета с клубникой и ревенем Лето — самая подходящая пора для простой деревенской выпечки с только что собранными ягодами. Больше всего я люблю галету с ее немного небрежными, неровными краешками, которые придают ей особое очарование. Клубничную начинку я разбавляю стеблями ревеня с приятной кислинкой и лимонными нотками, а также приправляю апельсиновым соком и цедрой для аромата и более интересного вкуса.