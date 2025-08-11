Как заявил член-корреспондент Российской академии наук, точные сроки подобных событий прогнозировать сложно

МОСКВА, 11 августа /ТАСС/. Недавнее землетрясение в районе Камчатки, ставшее одним из крупнейших за почти столетие, может привести к цепочке мощных сейсмических событий в других частях так называемого тихоокеанского Огненного кольца, включая побережье Северной Америки, сообщил ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

"Подобные землетрясения (как камчатское) дают старт развитию тектонических процессов и сейсмической активности по всему Огненному кольцу. За ними, как правило, следуют извержения вулканов, афтершоки и новые землетрясения, связанные с движением тихоокеанских плит. Закономерно, что вслед за активизацией процессов на побережье Охотского, Берингового и Японского морей подобные явления могут проявиться и вблизи западного побережья США. Калифорния, Алеутские острова, Аляска - это одни из наиболее сейсмоопасных регионов мира со спящими вулканами. Здесь возможны толчки магнитудой 8-9, как мы наблюдаем сейчас на Камчатке", - отметил Тишков.

Он подчеркнул, что точные сроки подобных событий прогнозировать сложно, однако ученые фиксируют признаки повышенной активности. "Каскадия, разлом протяженностью почти 900 километров, может проявить цепной эффект сейсмических процессов. Активизация возможна и в районах спящих вулканов, включая кальдеры Йеллоустонского парка. Такие явления потенциально опасны как для населения, так и для природных систем", - резюмировал ученый.