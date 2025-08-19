К-индекс в Москве достигал 3 баллов в интервале с 12:00 до 15:00 и 4 баллов в период с 15:00 до 18:00

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Возмущение геомагнитного поля было зарегистрировано в России во второй половине суток 19 августа. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

"Во второй половине суток 19 августа зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", - отметили в институте.

По данным наблюдений, К-индекс в Москве достигал 3 баллов в интервале с 12:00 до 15:00 мск и 4 баллов в период с 15:00 до 18:00 мск. Этот индекс используется для оценки состояния магнитосферы Земли и измеряется по девятибалльной шкале: 0-2 означают спокойное состояние, 3-4 - слабые и умеренные возмущения, начиная с 5 фиксируется магнитная буря.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка, после чего Земля вошла в поток солнечного ветра, что и стало причиной наблюдаемого возмущения.