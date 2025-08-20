В РАН опровергли версию о двойном новолунии в августе

Ближайшее новолуние произойдет 23 августа, напоминают российские астрономы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Астрономы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опровергли информацию о том, что до конца августа в небе появится вторая новая Луна за месяц. Разъяснение опубликовано в Telegram-канале "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)".

Ранее в британской газете Daily Mail появилось сообщение о том, что в ночь на 22 августа на небе появится вторая новая луна за месяц. По словам газеты, это астрономическое явление называют "черной Луной" и связывают с апокалиптическим пророчеством.

"Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток (собственно, именно отсюда и была взята продолжительность календарного месяца). По этой причине почти единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1 числа месяца, а второе - 31 числа", - говорится в сообщении астрономов ИКИ РАН.

Ближайшее новолуние произойдет 23 августа, напоминают российские астрономы. "Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И, действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября", - пишут они.

Астрономы также отмечают, что иногда "черной Луной" называют ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое событие не имеет никакого отношения к текущей ситуации. Летом 2025 года произошло два новолуния (25 июня, 24 июля) и третье будет 23 августа. Никакое четвертое в летний сезон не поместится, подчеркивают российские специалисты.

В сообщении также говорится, что выражение "черная Луна", как и "голубая Луна" (два полнолуния за месяц) пришло в русский язык из англоязычной, преимущественно североамериканской практики.