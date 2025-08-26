Работы по углублению Волго-Каспийского канала меняют сток и биоресурсы Каспия

Кроме того, фактор обмеления уровня моря в сочетании с изменчивостью климата также приводит к интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в сочетании с обмелением и увеличением площади суши направляют волжский сток в Средний Каспий, минуя восточные районы Северного Каспия. Кроме того, развитие глобальных логистических маршрутов способствует интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Каспийское море условно разделено исследователями на три части, отличающиеся гидролого-гидрохимическим режимом. Наибольшее значение по биологической продуктивности имеет Северный Каспий, прежде всего за счет значительного волжского стока.

"Отступление моря, наступление суши, а также работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала направляют волжский сток все более прямо в Средний Каспий, исключая его благотворное влияние на акватории, лежащие на востоке Северного Каспия. Фактор обмеления уровня моря в сочетании с изменчивостью климата, потеплением каспийских вод и их осолонением, на фоне развития глобальных логистических маршрутов и расширения некоторых видов бизнеса приводит к интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря", - сообщили в филиале.

Последствия изменений

Ученые отметили, что изменение стока также сказывается на северо-западной части Каспийского моря, где на небольшой территории происходит распреснение вод. Также исследователи констатировали, что из-за активного судоходства по ВКМСК увеличилось воздействие агрессивного гребневика Mnemiopsis leidyi на биоту и промысловые виды водных биоресурсов Каспийского моря.

В последние несколько лет скорость проникновения чужеродных видов в местные воды возросла, значительно увеличились их скорость адаптации и закрепления в каспийских экосистемах. "Обнаруженный в 2018 году новый вид полихет успешно вытесняет когда-то акклиматизированного нереиса из состава мягкого бентоса и пищевых комков рыб. Гребневик берое подавляет численность мнемиопсиса. Средиземноморская мидия начинает становиться компонентом питания водных биоресурсов, находятся многочисленные экземпляры планктонных форм паразитов рыб, чего в норме не наблюдается. Последней "изюминкой" стало обнаружение в планктоне очень крупноклеточного динофитового церациума. Очень многие из обнаруженных видов вызывают ожидания негативных последствий для экосистемы моря", - добавили ученые.

В НИИ подчеркнули, что изменения Каспия затрагивают не только российские воды и берега. В частности, наблюдается осушение десятков километров моря на востоке Северного Каспия, исчезновение залива Мертвый Култук. Начинаются процессы обособления Уральской бороздины - от Тюленьих островов до Новинского осередка. Сам Новинский осередок становится восточной границей Волжской дельты.

Относительно глубокие воды на юге и в центральной части Дагестана приводят к обмелению портов, в которых развивается промысел обыкновенной кильки. В северной части Дагестана и Республики Калмыкия проблемой также является отступление береговой линии от обеспечивающей инфраструктуры.