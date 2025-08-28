Это первый в РФ зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора впервые создали тест с широким спектром диагностики для определения 25 различных вирусов.

"Ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Благодаря высокой точности теста врачи могут оперативно поставить диагноз и приступить к лечению пациента.

Компоненты тест-системы производятся в России и не зависят от зарубежных поставок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью ТАСС о том, что ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест на определение 25 респираторных вирусов. Она уточняла, что производство нового теста было запущено в июле на рабочих площадях ведомства.