Оно также может "зацепить" Меркурий, отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Солнце выбросило облако плазмы в сторону Венеры, которое также может затронуть Меркурий. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Солнце продолжает всеми способами избавляться от избытков энергии. Выбросило облако плазмы в сторону Венеры. Землю пока не трогает", - говорится в сообщении.

Как отметили в лаборатории, облако плазмы может "зацепить" Меркурий.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила огромные запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону нашей планеты.

Отмечалось, что самые высокие с начала лета риски вспышек высочайшего класса Х сохраняются на Солнце уже вторые сутки.