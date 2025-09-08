На некоторых сохранилась обувь типа поршней, сообщил директор городской геоархеологии Данил Лысенко

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство останков людей, в найденном в центре Красноярска массовом захоронении, предположительно относящемуся к XVII веку, принадлежат мужчинам в возрасте 25-40 лет. Об этом сообщил ТАСС директор Красноярской геоархеологии Данил Лысенко.

Захоронение обнаружено в конце августа при работах по замене коммунальных сетей на улице Каратанова. Это было неизвестное науке погребение. Тогда сообщалось о находке останков не менее 13 человек. В настоящий момент известно уже о 26 скелетах.

"Предварительно, захоронены мужчины 25-40 лет, на некоторых сохранилась обувь типа поршней. Гробов нет, тела могли быть запеленованы и уложены в яму", - сказал Лысенко.

По его словам, тела были уложены ярусами, друг на друга. Сейчас работы ведутся на втором ярусе, после извлечения находящихся здесь 16 останков будет понятно сколько еще захоронений ожидают ученых.

Красноярск является крупнейшим городом в Восточной Сибири. Он был основан воеводой Андреем Дубенским как острог в 1628 году в районе впадения реки Качи в Енисей. В XVII веке красноярский отрог играл роль форпоста при освоении Восточной Сибири, выдержал несколько осад кочевников.