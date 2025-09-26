Историк космонавтики не исключил возможность техногенной аварии при запуске бомбы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты на Земле на данный момент не готовы к реализации сценария уничтожения астероида 2024 YR4 при помощи ядерного удара. Такое мнение ТАСС высказал историк космонавтики Александр Железняков.

По данным ученых, астероид потенциально может врезаться в Луну в 2032 году. "Конечно, было бы интересно провести эксперимент радикально, уничтожив астероид 2024 YR4 путем применения либо кинетического воздействия, либо ядерного взрыва. Но, боюсь, для проведения этого эксперимента время еще не пришло. Мы не готовы к нему. Астероид по оценкам составляет 55 метров в диаметре. Для того, чтобы уничтожить его или сместить с орбиты, требуется довольно мощное воздействие. Чтобы расколоть астероид на части и превратить в груду обломков, нужен очень мощный ядерный заряд. Мы вряд ли сможем направить навстречу 2024 YR4 такое устройство, то есть ядерную бомбу", - сказал он.

Эксперт также отметил потенциальную опасность применения ядерной бомбы. "Не дай бог, если при запуске произойдет какая-то техногенная авария вблизи Земли. Не хотелось бы получить радиоактивное заражение окружающего пространства и атмосферы Земли. Что касается создания массивного аппарата, который может сместить астероид с орбиты, оказать кинетическое воздействие - это тоже [сомнительный вариант]. Аппарат должен иметь массу в тысячи тонн. Представьте себе, какие мощности должна иметь ракета-носитель, которая его запускает в космос. Не думаю, что подобные проекты можно реализовать в ближайшее время", - добавил Железняков.

Историк космонавтики подчеркнул, что опасность астероида преувеличена. "Он вряд ли столкнется с Землей или Луной, как это преподается в некоторых расчетах. В любом случае, даже если не рассматривать этот астероид, а брать во внимание потенциальную опасность для Земли от какого-либо небесного тела, которое может прилететь к нам в обозримом или далеком будущем, безусловно, нужно вырабатывать определенные механизмы защиты", - считает он.

Эксперт отметил, что в настоящее время изучением подобных вопросов занимаются специалисты ряда стран. "Данные исследования ведут не только в НАСА. Эти вопросы фигурируют как в планах Роскосмоса, так и Китайского космического агентства. Ими занимаются очень многие страны. Конечно, чем шире будет международная кооперация, тем больший эффект от подобных проектов. Потому что здесь речь идет не о сохранении или выживании одной страны, а о выживании всего человечества. Поэтому, конечно, защищаться нужно всем вместе", - указал Железняков.

Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых рассматривает два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Специалисты предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.