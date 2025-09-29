Возмущения магнитного поля могут продержаться на уровне G1 еще несколько часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле может продолжаться еще несколько часов, но, скорее всего, не усилится. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщили ТАСС о начале слабой магнитной бури (G1). Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

"Усилиться возмущения магнитного поля не должны, но на текущем уровне могут продержаться еще несколько часов", - говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что событие зафиксировано на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра.