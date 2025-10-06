Статья

Внешние угрозы, телескопы-охотники и главная опасность землян: как космос влияет на нас

4–10 октября ежегодно отмечается Всемирная неделя космоса. В беседе с ТАСС астроном Леонид Еленин рассказал о том, какую опасность представляет космос для жителей Земли, как человечество борется с этими угрозами и какая из них является наибольшей для цивилизации

Всемирная неделя космоса провозглашена в 1999 году. Ее начало приурочено к дате запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году, завершение — к дню вступления в силу Договора о космосе, подписанного в 1967 году между СССР и США. В 2025 году тема недели — "Жизнь в космосе", она "посвящена пути человечества к превращению космоса в среду обитания, уделяя особое внимание инновационным технологиям, вызовам и совместным усилиям, которые позволяют воплотить эту мечту в реальность".

"Космос, безусловно, таит для жителей Земли угрозу"

"Космос не плохой и не хороший, но космос, безусловно, таит для жителей Земли угрозу, — поделился в беседе с ТАСС мнением научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин. — Это и всем хорошо известные астероиды и кометы, поэтому мы должны за этими объектами Солнечной системы следить, что, в принципе, делается".

Скорее всего, какие-то космические события влияли на историю нашей планеты — по крайней мере, биосферы, — потому что из пяти массовых вымираний несколько могут быть связаны с близким взрывом сверхновой звезды. И этот взрыв колоссальной мощности, по сути, уничтожил большую часть биосферы. К сожалению, защититься от этого мы не можем, но изучать космос нам необходимо

Еленин сообщил, что ежемесячно с Землей сближаются десятки объектов метрового размера, пролетая внутри орбиты Луны, однако для жителей планеты они не опасны, так как могут почти целиком сгореть в атмосфере. "Но объекты размером в десятки метров — это уже более опасная ситуация, — сказал он. — Напомню, что Челябинское тело до входа в атмосферу Земли имело размер порядка 17 м. Не так и много, но при этом оно наделало много шума как в прямом, так и в переносном смыслах".

Как заметил астроном, после падения в Челябинской области в 2013 году крупного метеорита за медицинской помощью обратилось более 1 600 человек, а ущерб бюджету превысил 1 млрд рублей. "Поэтому челябинское событие показало нам всю остроту этой проблемы: что даже небольшое тело [опасно], и за ними нужно следить, их нужно открывать", — поделился мнением специалист.

По словам научного сотрудника ИПМ, сегодня на государственном уровне программа поиска подобных опасностей существует только в США. "Она действует с 1996 года. Программа называется "Космическая стража". Это выделенные под эту задачу специальные телескопы, которые каждую ночь обнаруживают опасные объекты. Если на 1981 год мы знали примерно о 60 таких околоземных объектах, то сейчас мы знаем практически 40 тыс.", — сказал Еленин. Согласно статистике Центра изучения околоземных объектов НАСА, в их числе около 11,5 тыс. небесных тел диаметром от 140 м, без малого 900 — более 1 км. "Но если говорить про небольшие объекты диаметром в 10–30 м, то половину из них даже если открываем, то уже после пролета Земли, то есть постфактум. <...> Половину из них мы открываем до [сближения]; к сожалению, пока примерно сутки — время упреждения. Поэтому ни о какой эвакуации [людей из опасного района] говорить не приходится — [возможно] хотя бы информирование населения, чтобы оно не подходило к окнам, не выходило в какое-то время на улицу, чтобы не было паники", — добавил он.

Еленин рассказал, что инструменты для поиска таких объектов — так называемые телескопы-охотники — улучшаются, строятся новые. "Вот буквально этой осенью должен заработать такой поисковый телескоп нового поколения в Чили диаметром 8,4 м. Предполагается, что он откроет миллионы новых астероидов", — сказал астроном.

У России такой государственной программы пока, к сожалению, нет, хотя вероятность падения такого тела на Россию максимальна. Тут нет никакой политики, просто математика. Россия — самая большая страна, занимающая наибольшую площадь. Поэтому вероятность того, что что-то прилетит к нам, больше, чем у всех других стран

Специалист считает, что Россия способна занять значимую роль в создании космической системы обнаружения угрожающих небесных тел. Особенно это важно для обнаружения так называемых дневных астероидов — наблюдаемых преимущественно на дневном небе. По словам ученого, подобные объекты — а Челябинское тело относилось именно к ним — сейчас практически не наблюдаются.

"Поэтому нам нужно строить космические телескопы, удалять их максимально от Земли, чтобы они просматривали пространство между Землей и Солнцем как бы со стороны. И вот такие проекты в России есть. Они прорабатываются с точки зрения научного, технического исполнения. <...> У нас космическая страна, мы первые, кто запустил спутник, человека в космос. Поэтому я думаю, что закрыть одну из проблем планетарной защиты Россия смогла бы с помощью таких космических систем обнаружения дневных астероидов", — поделился мнением астроном.

Космические и наземные телескопы: битва или сосуществование?

Инструментарий астрономов прошел огромный путь от измерительных инструментов эпохи наблюдений невооруженным глазом и скромных телескопов Галилео Галилея начала XVII века до огромных современных наземных и космических аппаратов. Еленин отметил, что четыре десятилетия назад в астрономии произошла очередная техническая революция. "Астрономы перешли с аналоговых фотоприемников, фотопластинок (по сути, с обычных фотографий) на цифровые детекторы, которые многократно расширили возможности", — сказал он. Астроном объяснил, что современные детекторы чувствительнее прежних, а данные с них напрямую поддаются компьютерной обработке. "Компьютеры тоже развиваются, поэтому такой симбиоз развития приемников и средств обработки, анализа данных приводит нас к новым потрясающим открытиям, которые 40 лет назад казались абсолютно научно-фантастическими", — рассказал ученый.

Еленин напомнил, что жители Земли находятся на дне атмосферного океана и видят Вселенную сквозь толщу земной атмосферы, затрудняющую наблюдения. В частности, астрономам мешает постоянное колебание газовой оболочки нашей планеты, из-за чего изображение небесных тел искажается — по этой же причине наземный наблюдатель видит мерцание звезд. Чтобы избежать влияния воздушных масс, ученые начали создавать космические телескопы. Первой советской автоматической орбитальной обсерваторией стал космический аппарат "Астрон", запущенный в 1983 году и видевший небо в рентгеновском диапазоне. В 1990 году на околоземную орбиту отправился космический телескоп "Хаббл". "У нас началось направление внеатмосферной астрономии. Казалось, что это основной путь и все телескопы мы будем выводить вне атмосферы", — рассказал Еленин.

"Но наземные телескопы тоже не сдавались. <...> Астрономы смогли построить телескопы на абсолютно новых принципах", — сказал ученый. Специалист объяснил, что крупные современные оптические телескопы оборудованы системой так называемой адаптивной оптики. Она состоит из специальных лазеров, которые на высоте 80–90 км создают "искусственные звезды". Анализируя искажения их изображений, система меняет кривизну зеркала телескопа в реальном времени — примерно 100 раз в секунду, — тем самым убирая влияние подвижных масс воздуха.

Научный сотрудник ИПМ отметил, что в отличие от разработчиков космических аппаратов конструкторы наземных астрономических инструментов в целом не ограничены массой и размером телескопов. "Сейчас самый крупный телескоп в космосе — оптический инфракрасный — это телескоп "Джеймс Уэбб" с диаметром [зеркала] 6,5 м. А на Земле телескопы 8, 10 м уже не редкость. Сейчас строится 39-метровый телескоп в Чили, то есть намного-намного больше", — сказал Еленин.

Современные телескопы, оборудованные системой адаптивной оптики, в целом по своей "зоркости" превосходят космические телескопы. То есть с Земли мы сейчас, проведя специальную подготовку, обработку данных, можем получить более четкое изображение, чем с помощью космических телескопов

По мнению Еленина, космические телескопы будут развиваться в собственном направлении. Их особенность — в возможности исследования диапазонов волн, которые поглощаются земной атмосферой.

Свет как грязь и небо в полосочку

Леонид Еленин рассказал, что сегодня наземной астрономии в оптическом диапазоне мешают различные факторы. Одним из них является так называемое световое загрязнение — подсвечивание атмосферы огнями уличного освещения, которое становится все интенсивнее. К примеру, от него страдает одна из старейших обсерваторий России — Пулковская. Она находится на Пулковских высотах в 19 км от Санкт-Петербурга, и город со своими фонарями подбирается к ней все ближе, затрудняя работу астрономов.

"Световое загрязнение — это такой бич современности, но от этого никуда не уйти, — поделился мнением Еленин. — Конечно, принимаются программы по сокращению. Мы, конечно, не можем отказаться от уличного освещения, оно необходимо для нашей цивилизации, но его можно делать с умом, ставить специальные отражатели, чтобы они светили куда нам нужно — под ноги, а не на 360°, в том числе освещая небо. <...> Это, по сути, такая экологическая задача, потому что наше земное небо — это тоже такой экологический ресурс нашей планеты, через него мы наблюдаем космос".

"Второе направление — это замусоривание космического пространства. Не только космическим мусором, который образуется после выхода из строя космических аппаратов. Бывает, что эти космические аппараты разрушаются в ходе столкновений или взрывов. И тогда количество видов космического мусора сразу скачкообразно растет", — отметил астроном. Он объяснил, что мешают изучать космос и действующие спутники — например, группировки Starlink, тысячи которых уже запущены. "Когда их летают целые группы, то они действительно раскрашивают небо [на астрофотоснимке] в полосочку", — сказал Еленин.

По словам научного сотрудника ИПМ, моделирование показало: в ближайшие десятилетия орбитальный мусор может начать лавинообразно сталкиваться с таким же мусором и космическими аппаратами.

И тогда у нас есть реальная вероятность, что мы вообще закроем себе космическое пространство. То есть Земля будет окутана плотной пеленой космического мусора, летающего со скоростью 5 км/с. <...> Поэтому запуск космических аппаратов, тем более пилотируемых, будет сопровождаться огромной опасностью

Еленин сообщил, что не существует каких-то запретительных соглашений, ограничивающих появление нового орбитального мусора. "Я надеюсь, что люди договорятся, воспримут эту проблему всерьез, и в ближайшие десятилетия мы все-таки примем действенные методы по не только сокращению выбросов мусора, но и по уборке того мусора, который уже накопился на околоземной космической орбите", — сказал астроном.

Дальше только звезды

"Человечество будет развиваться, осваивать Солнечную систему, — считает Еленин. — Прогресс идет не так быстро, как казалось нашим отцам, дедам, казалось в 1960-е годы, когда все бурно развивалось. Казалось, что в XXI веке мы уже точно будем выращивать яблони на Марсе".

Главным врагом человечества является само человечество. Вероятность погибнуть человечеству от своих же рук намного выше, чем от удара большого астероида или кометы или тем более сверхновой звезды

"Если мы все-таки возьмем себя в руки и сохраним цивилизацию, то, конечно же, заселим Солнечную систему, — сказал астроном. — А на новых физических принципах, когда мы сможем преодолевать огромные расстояния, — безусловно, выйдем в межзвездное пространство".

"Смотрю в будущее со сдержанным оптимизмом. Хочется верить, что мы будем двигаться в космос и наконец-то, как говорил Циолковский, выйдем за пределы колыбели [человечества — Земли] и отправимся изучать космическое пространство", — подытожил Еленин.

