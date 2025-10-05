Астроном Еленин: для Земли могут быть опасны объекты размером в десятки метров

Размер Челябинского метеорита был всего около 17 м, но ущерб от его падения оказался колоссальным, привет пример первооткрыватель комет и астероидов и популяризатор науки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Каждый месяц с Землей сближаются десятки космических объектов размером с метр, они не опасны и сгорают в атмосфере, однако объекты размером в десятки метров опасность представляют, сказал ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин.

"Объекты размером в десятки метров - это уже более опасная ситуация. Напомню, что Челябинское тело до входа в атмосферу Земли имело размер порядка 17 м. Не так и много, но при этом оно наделало много шума как в прямом, так и в переносном смыслах", - сказал он.

Как заметил астроном, после падения в Челябинской области в 2013 году крупного метеорита за медицинской помощью обратилось более 1,6 тысячи человек, а ущерб бюджету превысил 1 млрд рублей. "Поэтому челябинское событие показало нам всю остроту этой проблемы: что даже небольшое тело [опасно], и за ними нужно следить, их нужно открывать", - поделился мнением специалист.

По его словам, на государственном уровне программа поиска подобных опасностей существует только в США. "Она действует с 1996 года. Программа называется "Космическая стража". Это выделенные под эту задачу специальные телескопы, которые каждую ночь обнаруживают опасные объекты. Если на 1981 год мы знали примерно о 60 таких околоземных объектах, то сейчас мы знаем практически 40 тысяч. Но если говорить про небольшие объекты диаметром в 10-30 м, то половину из них даже если открываем, то уже после пролета Земли, то есть постфактум. <...> Половину из них мы открываем до [сближения]; к сожалению, пока, примерно сутки - время упреждения. Поэтому ни о какой эвакуации [людей из опасного района] говорить не приходится - [возможно] хотя бы информирование населения, чтобы оно не подходило к окнам, не выходило в какое-то время на улицу, чтобы не было паники", - добавил он.

Еленин рассказал, что инструменты для поиска таких объектов - так называемые телескопы-охотники - улучшаются, строятся новые. "Вот буквально этой осенью должен заработать такой поисковый телескоп нового поколения в Чили диаметром 8,4 м. Предполагается, что он откроет миллионы новых астероидов", - сказал астроном.