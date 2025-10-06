Работы нобелевских лауреатов помогут лучше понять, как возникает диабет I типа

© Atila Altuntas/ Anadolu via Getty Images

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов 2025 года по медицине дает ученым возможность понять, почему иммунитет начинает воспринимать клетки собственного организма как чужие, а также определить механизмы, которые лежат в основе возникновения аутоиммунных заболеваний, таких как, например, сахарный диабет I типа или ревматоидный артрит. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) по науке Дарья Подчиненова.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути. Ученых отметили премией "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", говорится в мотивировочной части решения комитета.

"Это прорывное открытие, которое позволит нам лучше понять причины возникновения аутоиммунных заболеваний и некоторых видов рака, потому что и там, и там иммунная система дает сбой. Если это аутоиммунное заболевание, то организм начинает поражать свои клетки. Мы мало знаем о таких заболеваниях, как они развиваются и почему. Например, до конца не ясно как возникает сахарный диабет I типа. Есть определенные факторы окружающей среды и наследственность, которые способствуют, но до сих пор мы не можем предотвратить развитие этого заболевания", - сказала собеседница агентства.

По словам Подчиненовой, в будущем это открытие даст возможность другим научным группам создавать новые инструменты терапии для лечения аутоиммунных заболеваний, более точечные. Кроме сахарного диабета I типа, к таким заболеваниям относятся поражающие кишечник болезнь Крона и язвенный колит, вызывающий боли в суставах ревматоидный артрит. "Все эти заболевания влияют не только на качество, но и на продолжительность жизни", - пояснила она.

