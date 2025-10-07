В Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по химии

По данным компании Clarivate, на награду претендуют Клиффорд Брэнгвинн, Майкл Розен, Энтони Хайман, Жан-Мари Тараскон, Чжан Тао, Гарри Грей, Пол Анастас и Вэн Цихуэй

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции назовет имя лауреата Нобелевской премии в этой области за 2025 год.

Порядок присуждения Нобелевских премий

Награда может быть присуждена авторам статей, опубликованных в рецензируемых изданиях. Открытие должно быть существенным и признанным всем мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, а теоретики - лишь за признанное объяснение известного явления и зачастую вместе с экспериментатором, подтвердившим теорию.

Претенденты

По оценкам компании Clarivate, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию в области химии могут получить американцы Клиффорд Брэнгвинн и Майкл Розен, а также английский цитолог израильского происхождения Энтони Хайман - "за открытия, касающиеся роли фазово-разделенных биомолекулярных конденсатов в биохимической организации клетки".

Претендентом на премию назван и стоявший у истоков создания современных литий-ионных аккумуляторов француз Жан-Мари Тараскон - "за фундаментальные достижения <…> в области технологий хранения и преобразования энергии". Лауреатом может стать китайский ученый Чжан Тао - "за основополагающий вклад в развитие одноатомного катализа и его применения".

Шведские эксперты не исключают, что премия может достаться работающему в области скоростей биохимических реакций и химии переноса электронов Гарри Грею из США. Лауреатами могут стать исследователи климата, например американец Пол Анастас - за его новаторскую работу в области так называемой зеленой химии, целью которой является разработка безвредных и экологически чистых веществ. Еще одно имя - тайваньско-американский биохимик Вэн Цихуэй, внесший большой вклад в гликобиологию, изучение углеводов в биологических системах.

Прошлогодние лауреаты

Нобелевская премия в области химии 2024 года была присуждена американским ученым Дэвиду Бейкеру и Джону Джамперу, а также британскому исследователю Демису Хассабису. Их отметили наградой за "компьютерное моделирование структур белков", а также за "прогнозирование структур белков". Бейкер с помощью оригинального метода создал первый в мире белок, "полностью отличный от всех существующих белков", получивший название Top7. Благодаря исследованиям ученого стало возможно проектировать белковые структуры, которые в природе в принципе не встречаются, а не просто имитировать строение уже существующих белков. Хассабиса и Джампера отметили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и заранее предсказать строение более 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов.

Выдвижение кандидатов

Кандидатов на получение награды до конца сентября выдвигают члены Шведской королевской академии наук и нобелевских комитетов, лауреаты премии, а также профессора университетов северных стран.

До самого последнего момента никто, кроме членов соответствующих комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Три четверти века все подробности решений нобелевских комитетов хранились в строжайшей тайне, и лишь в 1974 году Нобелевский фонд объявил, что закрытыми останутся только архивы за последние 50 лет. Теперь на сайте Нобелевского фонда опубликованы списки, из которых можно узнать о претендентах на награду и о тех, кто принял участие в их номинации с 1901 по 1974 год.

С 1901 года премию по химии присуждали 116 раз, ее удостоились 197 человек. В силу различных причин ученые в этой области не получали награды в 1916, 1917, 1924, 1933 и 1940-1942 годах. Самым молодым из лауреатов стал в 1935 году Фредерик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который был удостоен награды вместе с женой Ирен "за выполненный синтез новых радиоактивных элементов". Самый возрастной обладатель награды - Джон Гуденоф. В 2019 году 97-летний Гуденоф получил премию за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов. Он также является старейшим лауреатом во всех номинациях.