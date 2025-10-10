Сильное землетрясение на Камчатке в июле изменило ландшафт действующего вулкана

На вулкане Ксудач появилось много трещин на кромке конуса Штюбеля по всей его длине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 октября. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 8,8 30 июля на Камчатке изменило ландшафт действующего вулкана Ксудач. Об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"На вулкане Ксудач появилось много трещин на кромке конуса Штюбеля по всей его длине, а также вблизи горячего пляжа наблюдаются интересные формы блокового растрескивания слабонаклоненного склона, сложенного пемзовыми песками. Вероятнее, причиной возникновения таких форм является сочетание сейсмического воздействия и небольшого озерного цунами, подмывшего основание берега", - говорится в сообщении ученых.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.